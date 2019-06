ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手が27日(日本時間28日)、本拠地でのオークランド・アスレチックス戦に「3番・指名打者(DH)」で先発出場。第2打席で今季第10号2ラン本塁打を放った。



2回に1点を先制されたものの、その裏カルフーンの17号2ランで逆転に成功。2-1とリードした状態で3回を迎える。



3回1死、右前安打で出塁したラステラを一塁において大谷の第2打席。初球、低めのスライダーを見送ると、2球目の沈むシンカーはストライクで、カウント1-1。3球目、インコース低めのシンカーを捉えると、打球はセンターフェンスを越え、貴重な追加点となる、10号2ラン本塁打となった。これで大谷は2年連続の2桁本塁打を達成。試合は3点リードに変わっている。









【動画】大谷翔平、内角低めを巧打で10号2ラン!



エンゼルス公式ツイッターより



Some people like The Office, others like Game of Thrones.



This is our favorite Sho.

— Los Angeles Angels (@Angels)