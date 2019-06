モンブランより、宇宙を表現した筆記具コレクションが再登場

モンブランの人気筆記具コレクション「モンブラン スターウォーカー」がリニューアルして再登場した。宇宙という壮大なスケールの世界をテーマとし、繊細なデザインの万年筆やボールペンがラインナップ。



オールブラックの「レジン」、プラチナメタルとブラックレジンをコンビネーションさせたツートーンの「ドゥエ」、フルメタル仕様の「メタル」から、それぞれ万年筆、ボールペン、ファインライナーが用意される。



すべてのアイテムにおいて、先端には地球をイメージしたブルーの半透明ドームがあしらわれている。「レジン」シリーズのブラックボディは、宇宙の暗闇を表現し、シルバーボディの「スターウォーカー メタル」シリーズは、宇宙飛行士をイメージさせる。キャップから傾斜して伸びるクリップカバーからドームにかけてのラインは、宇宙ロケットを彷彿とさせるデザインになっている。





また、「モンブラン スターウォーカー」の筆記具発売に合わせて、宇宙から眺めた地球がデザインされたノートブックとペンポーチも登場。同シリーズの発売を記念し、モンブランは宇宙へ向けて手紙を届ける「Letter to the earth キャンペーン」をモンブラン銀座本店ほかモンブラン全国33店舗にて実施する。 テキサス州ヒューストンでは宇宙をテーマにした会場にて発表会が行われた。









「モンブラン スターウォーカー(MONTBLANC StarWalker)」

■スターウォーカー レジン

・万年筆(ペン先:EF、E、M)5万3000円+税

・ファインライナー 4万4000円+税

・ボールペン 3万7500円+税

■スターウォーカー ドゥエ

・万年筆(ペン先:EF、E、M)6万8000円+税

・ファインライナー 5万5000円+税

・ボールペン 4万7000円+税

■スターウォーカー メタル

・万年筆(ペン先:EF、E、M)8万8000円+税

・ファインライナー 7万1000円+税

・ボールペン 6万2000円+税



<Letter to the earth>

開催期間:2019年7月12日(金)~8月31日(土)

打上げ予定時期:2019年9月上旬(予定)

実施店舗:モンブラン銀座本店(東京都中央区銀座7-9-11)他33店舗