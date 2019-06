「老後2,000万円問題」と地方移住 “普通“じゃないと地域に受け入れられない？…若新雄純が分析

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。6月13日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、老後の地方移住について取り上げました。金融庁が公表した、「高齢社会における資産形成・管理」に関する報告書が物議を醸しています。「高齢夫婦無職世帯(夫65歳以上、妻60歳以上の夫婦のみ)が65歳で定年退職して95歳まで生きる場合、年金以外に30年間で約2,000万円の貯蓄が必要になる」という試算を示した報告書に批判が集まっています。このニュースについて若新は、「金融庁が出した試算は、“都会暮らし”を前提にしたもの。一部では『だったら、地方で暮らせばいいじゃないか?』という声も上がって議論になっているようです」と話します。続けて「都市部でマンションを所有している場合も、月々の管理費や修繕費などがある。資産価値がなくなる前に売却して地方に移り住むほうが、住居費等を抑えられるし、広い家にも住めて生活環境が整えられるんじゃないか、という話題がニュースになっている」と説明します。ひとえに地方と言っても、環境はさまざま。「人口が10万人くらいいる町であれば、仕事もまぁまぁあるし、買い物するところもたくさんある。これから“老後の地方移住”についての議論がもっと盛り上がってくると思う」と推測します。また、人口が増えれば、税収や消費も増えることから、「どの地方も『ウチのまちに来てください!』と言っている。その一方で、移住してみたらその地域の住民に受け入れられなかったり、馴染めなかったりするケースがよくある」と明かします。これまで、若新自身が携わってきた移住事業を通して「地方で“受け入れられる人”と“受け入れられない人”の特徴がわかってきた」と言い、「受けられるか否かは、挨拶をできるかとか、陽気な性格だからというような理由ではない」とキッパリ。「その地域の人たちの平均に近い生活水準・生活スタイルをしている人、もしくはそれ以下の人たちは受け入れられやすい」と言います。続けて「高学歴の人やすごくお金を稼いでいる人、派手な趣味を持っている人など、自分たちよりもハイレベルな生活感や特種さを見せるような人がやって来ると、(地方の人たちは)ザワザワするんです」とも。悪いことは何もしてなくても、“上の方向”に目立つ存在になってしまうと、町内会などの寄り合いで仲間はずれにされたり、情報を教えてもらえなかったりすることもあるようです。“受け入れられる人”の特徴については、「いわゆる“普通”と言われる仕事や車を持っている人、“普通”の服装をしている人、“よくいるよね”と言われるような雰囲気のご夫婦など」と解説。続けて、「(お金持ちや派手な雰囲気の人たちは)直接なにか危害を加えるわけではないのに、自分たちの“普通”を脅かす存在がやって来ると“嫌だ”と思ってしまう。それは、人間が本来併せ持つ、どうしようもない感情だと思う。なかなか難しいですね」と語りました。また、この日の放送では、地方に住むリスナーに向けて「高齢夫婦が、老後に都会から地方に移住する場合、受け入れる側としてはどのように思うか?」という意見を募りました。番組に寄せられたメッセージのなかには、「今日のラジオを聴いて、まさしくそうだと思いました。私自身、最初は地元に受け入れられていたのですが、普通と違うことをしたり、目立ってくると、なかなか理解されないこともあったり……。嫉妬もあったり、情報が入ってこなかったりと、生きにくくなってきます」といった声も届きました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286