著名コラムニスト、トランプ氏から性的暴行を受けたと告白

米ELLE誌のコラムニスト、E・ジーン・キャロル氏による新刊『What Do We Need Men For? A Modest Proposal』から抜粋された爆弾エピソードが、ニューヨーク誌に掲載された。その中で著者は、ニューヨークシティの高級百貨店バーグドルフ・グッドマンの試着室で、ドナルド・トランプ現米大統領に襲われたと主張している。



抜粋されたのは、キャロル氏が75年の人生の中で受けた6度の性的虐待を回想する箇所で、1990年代中期にデパートでトランプ氏と出会った当時を振り返っている(本の中では直接名指しはせず、「人生で会った最悪の男ランキング第20位」と呼んでいる)。著者によると、未来の大統領は彼女がお悩み相談コラムニストとしてTVに出演していたのを知っていて、「女の子への」贈り物選びを手伝ってほしいと申し出た。ランジェリーコーナーへ来ると、トランプ氏はレースの透けたボディスーツを試着してみてくれと頼んだ。トランプ氏にも服の上からボディスーツを試着させようと考えた彼女は、彼のあとについて試着室へ向かった。



そこで彼女は、暴行の一部始終を詳細に回想している。



「試着室のドアが閉まるや否や、彼は私を突き飛ばして壁に押し付けたので、頭をひどく打ち付けた。そして自分の口を私の唇に押し付けた。私はショックのあまり彼を押し返したが、彼は私の両腕をつかんで、またもや壁に押し付けた。彼の身体の大きさに気づいた時には、彼は肩で私を壁に押し付け、コートドレスの下から手を突っ込んで、ストッキングを引き下ろしていた」



そのあとトランプ氏は「指で私の陰部をまさぐり」無理やり性行為におよんだという。キャロル氏いわく、最初は彼の足を蹴って追い払おうとし、そのあと身をよじって、ドアの外へ駆け出した。彼女はこの出来事を2人の親友に打ち上けたが、両者とも当時たしかにこの話を聞いたとニューヨーク誌に証言した。キャロル氏はさらに、暴行を受けた際に来ていたコートドレスはいまもクローゼットにしまってあり、トランプ氏の件以降誰ともセックスできなくなったと述べた。



キャロル氏を含め、これまでにトランプ大統領を性的不品行で訴えた女性は少なくとも16人にのぼる。そのうちの一人、ジャーナリストのナターシャ・ストイノフ氏は2013年、マー・ア・ラゴを見学中にトランプ氏から部屋に閉じ込められ、無理やりキスされたと言う。元ミス・ワシントンのカサンドラ・サールズ氏は、2013年のミス・コンテストの際に、トランプ氏から尻を触られたと主張。アダルト女優のジェシカ・ドレイク氏も、トランプ氏から無理やり抱きつかれ、キスされたと主張している。元妻のイヴァナ・トランプ氏は1993年、トランプ本の著者に対して、元夫から性的虐待を受けていた時期があると語った。「女として裏切られた気分でした。彼がいつも私に向けてくれる愛とやさしさは、どこにもなかったからです」。2015年に夫が大統領選に出馬した際、彼女はこの主張を撤回。完全に「事実無根」だと述べた。





ニューヨーク誌に宛てた声明の中で、ホワイトハウスはキャロル氏の主張を否定。「まったくのでたらめです。25年も前に起きたという話が浮上してくるなんて、現実味がありません。大統領の面目をつぶそうとする単なる作り話です」と述べた。



トランプ大統領も21日、いつもより長めの声明をツィートした。



「暴行をでっちあげて知名度をあげたり、本の売上を伸ばそうとしたり、政治利用しようとするような人々は恥を知るべきだ――ブレッド・カヴァノー判事に濡れ衣を着せたジュリー・スウェトニクのようにな。証拠がゼロだというのに、人々がこの話を信じてしまうのはなんとも残念だ。死にかけた出版社が生き残りのためにフェイクニュースをまき散らしているのだから、さらに質が悪い――そんなことがそこら中で起きている」



「キャロル氏とニューヨーク誌へ。写真はないのか? 監視カメラの映像は? 動画は? 被害届は? 販売員の証言は? そのような事件の監視映像はないと証言してくれたバーグドルフ・グッドマンに感謝する。そもそも事件など起きていないのだから」



「でっちあげは本当の暴行の重要性を損なう。我々はでっちあげや、実際の暴行事件を、最も厳しい態度で糾弾するべきだ」



「民主党がキャロル氏やニューヨーク誌とつるんでいるという情報をお持ちの方は、今すぐ知らせてほしい。世間は真相を知るべきだ。なんという不名誉だろう。でっちあげを画策したやつらは、しかるべき報いを受けるべきだ」



彼はさらに、「この人物には今まで会ったこともない」と書いているが、記事には2人が隣り合っている写真が掲載されている。