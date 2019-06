「僕たちは“逃げ方”を教わらなかった」若新雄純が“人生の重要なバランス感覚”を語る

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。6月20日(木)放送の「若新雄純の『無責任相談所』」のコーナーでは、木曜レギュラーパーソナリティの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が、リスナーからの質問に答えました。市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。6月20日(木)放送の「若新雄純の『無責任相談所』」のコーナーでは、木曜レギュラーパーソナリティの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が、リスナーからの質問に答えました。<本文>若新がリスナーからのお悩みに答えるものの、その回答には一切責任を取らないという斬新(!?)なコーナー。この日寄せられたのは、「精神的に悩んでいる息子への対処法」についてです。<リスナーからの質問>「プログラマーをしている24歳の息子が、仕事で参っているようです。『ストレスが重なり、病院に行ってきた』と言うので話を聞いてみると、精神安定剤をもらってきたようです。離れて暮らしていて目が届かないので、そのような薬を飲み続けるのは大丈夫なのか、母として心配です。ストレスの原因は、終わらない仕事量とマネジメントをなかなかしてもらえないことのようです。本人はつらいらしいのですが、どうしたらいいでしょうか?」この相談に若新は、開口一番「僕らが受けてきた教育のなかで、1つ“大きく抜けてしまっていた”とつくづく感じることがある。それは“逃げ方”を教わらなかったこと」だと言います。相談者の息子さんの心情について、「“逃げずにがんばり続けていれば、いつか報われる”と信じすぎることによって、心や体がついていかなくなることが当然あると思う」と思い計ります。そして、ものすごく真面目なタイプであればあるほど、「どんどん追い込まれていってしまう可能性がある」とも。処方された薬については、「専門家ではないので詳しく言えないけれど」と前置きしたうえで、「日本の社会では、病院で出される薬は臨床実験を相当重ねているので、すごく危険性があるものは使わないようにしているはず。断定はできないですけど、処方された薬で直ちに問題になるとは考えにくい」と言及。若新が薬よりも気になったのは、病院に行ってきたことを打ち明けてきた息子さんへの対処法。前述の通り、現状を“よりよく改善したい”という気持ちが強く、真面目で寡黙なタイプの人ほど「精神的につらい状況へとどんどん深まっていってしまう」と言います。また、相談者については“母親として、息子のために何とかしてあげたい”という気持ちが強いあまり、「もっといい病院はないか、もっと正しい薬はないか、会社での働き方を何か直せば……という改善志向のメッセージを送ってしまうと、真面目な人ほど、どんどんドツボにはまっていって、精神的に辛くなる。全く家から出られなくなる状況にまで、深みにはまってしまう可能性がある」と警鐘を鳴らします。続けて「世の中、常に筋の通ったことばかり起こらない。職場では理不尽なこともある。よりよく改善しようとする助言よりも、むしろ、上手に逃げること。逃げても大丈夫というメッセージが必要。逃げるということに罪悪感を持っている人がすごく多いと思う」と声高に訴えます。例えば、今回の相談者のように、子どもと離れて暮らしている場合であれば、「ダメならいつでも(実家に)帰ってきていいよ」「家に帰ってくれば、ごはんを食べさせてあげられるし、ダラダラ寝ていればいいから」「誰も責めないから大丈夫だよ」などと諭すのもいいとか。最後に「世の中には改善策がないこともある。だからと言って常に逃げればいいということではない」としつつも、「必要なときには上手に“逃げる”。そして、ちゃんと休んで、また別の場所を探す。そんな“やり直しのチャンス”をうかがうのが、人生に必要なバランス感覚だと思う。正面突破ばかりじゃなくて、“人生の柔軟な乗り越え方”をどこかで学ぶ必要がある。上手にキャリアを築いている人は、“逃げるのがうまい”面もありますから」と語りました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、乙武洋匡(火曜)、IVAN(水曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://park.gsj.mobi/program/show/38286