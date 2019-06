乃木坂46秋元真夏が表紙の『月刊エンタメ』全企画なか見せ【画像26点】

乃木坂46の秋元真夏が表紙を飾ってくれた6月28日(金)発売の『月刊エンタメ』8月号。気になる中身を全企画、ページ画像付きで紹介します。

表紙を飾ってくれたのは乃木坂46 秋元真夏。「海への小旅行」をテーマにプライベート感あふれるグラビアを披露してくれました。また乃木坂46からは3期生 久保史緒里もソログラビアで登場し、次世代特集として、北野日奈子と柴田柚菜、佐藤楓と筒井あやめ、阪口珠美と金川紗耶の、先輩と4期生の対談3本も掲載。また20日に発売になった斉藤優里写真集『7秒のしあわせ』の秘蔵カットも掲載しています。







7月17日に2ndシングル『ドレミソラシド』をリリースする日向坂46からは佐々木美玲が登場。B2ポスターも付いてきます。また、松田好花と渡邉美穂の「共鳴する笑顔とやる気」、井口眞緒と丹生明里「AB型対談」の2本の読み物企画も掲載。





HKT48からは「第2のなこみく」とも言われている石橋颯と工藤陽香の5期研究生「いぶはる」コンビを特集。





AKB48姉妹グループの人気連載、HKT48 田中美久「みくりんの孤独じゃないグルメ」のゲストは小田彩加、NMB48 梅山恋和&上西怜の「SPORTS CHALLENGE 」では2人がスポーツクライミングに挑戦します。また、NMB48白間美瑠の写真集『LOVE RUSH』の秘蔵カットも掲載。





ハロー!プロジェクトからは、8月にメジャーデビューするBEYOOOOONDSを3ヶ月連続でインタビュー。今月号では岡村美波、山崎夢羽、平井美葉、里吉うたのの4人が登場します。また、こぶしファクトリーとつばきファクトリーの連載は今月で最終回。広瀬彩海と小片リサが「これまで掴んできた夢とこれからの未来」を語ります。

ほかにも桜エビ〜ず、アップアップガールズ(仮)、わーすたのインタビューも掲載。





また「今一番、エモいアイドル特集」では眉村ちあき、EMPiRE、クマリデパート、THE BANANA MONKEYS、悲撃のヒロイン症候群の5組にインタビュー。また、“AbemaTV”に出演するキャスター&アナウンサーの特集も。柴田阿弥、塩川菜摘、三谷紬、西澤由夏、瀧山あかね、藤田かんなが登場します。





また、永尾まりや、北向珠夕、水沢柚乃、森咲智美のグラビアも掲載。







最後に連載ページの中身を紹介すると……美女軍団「ゼロイチファミリア」連載には桃月なしこと十味が登場/「私立恵比寿中学のサブカルの奥の細道」柏木ひなたが名建築の魅力を探訪/「アップアップガールズ(2)のGO TO THE TOP!!!!!」森永新菜がムエタイに挑戦/井上咲楽の政治家対談には林芳正参議院議員が登場/ネクストブレイク美少女をピックアップする巻末連載にはLily of the valleyから尾野寺みさが登場します。







▽『月刊エンタメ』8月号

定価:780円(税込)

発売日:6月28日(金)