My Hair is Badの新曲「化粧」のミュージックビデオがYouTubeで公開された。

「化粧」は本日6月26日にリリースされたニューアルバム「boys」の収録曲。主人公の女性の心象風景を繊細に描いた場面と、力強いバンドの演奏シーンの対比が印象的な映像作品となっている。アルバムの発売を記念して、全国のCDショップ89店舗ではライブ写真パネル展を開催中。2018年12月から4月にかけて行われたツアー「ファンタスティックホームランツアー」の写真や椎木知仁（G, Vo）による直筆メッセージが掲示されている。

またMy Hair is Badがバンド史上最小規模会場から最大規模会場まで回るとアナウンスしていた全国ツアー「サバイブホームランツアー」の詳細も発表された。彼らは8月6日の新潟・EARTHを皮切りに2020年3月28、29日の埼玉・さいたまスーパーアリーナ2DAYSまで全国43カ所で44公演を行う。アルバムの初回限定盤と通常盤の初回プレス分には、チケットの先行予約申し込み用のシリアルナンバーが封入される。

My Hair is Bad presents サバイブホームランツアー

2019年8月6日（火）新潟県 EARTH

2019年8月21日（水）奈良県 生駒RHEBGATE

2019年9月6日（金）大阪府 Zepp Osaka Bayside

2019年9月15日（日）福岡県 Zepp Fukuoka

2019年9月20日（金）東京都 Zepp Tokyo

2019年9月25日（水）愛知県 APOLLO BASE

2019年9月27日（金）愛知県 Zepp Nagoya

2019年10月1日（火）北海道 CASINO DRIVE

2019年10月4日（金）北海道 Zepp Sapporo

2019年10月6日（日）北海道 帯広MEGA STONE

2019年10月9日（水）岩手県 Club Change WAVE

2019年10月11日（金）青森県 LIVE HOUSE FOR ME

2019年10月14日（月・祝）山形県 酒田MUSIC FACTORY

2019年10月29日（火）山梨県 KAZOO HALL

2019年11月1日（金）長野県 ALECX

2019年11月5日（火）神奈川県 横須賀かぼちゃ屋

2019年11月7日（木）栃木県 宇都宮HELLO DOLLY

2019年11月21日（木）香川県 高松festhalle

2019年11月23日（土・祝）愛媛県 WStudioRED

2019年11月26日（火）兵庫県 MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎

2019年11月28日（木）京都府 KYOTO MUSE

2019年12月4日（水）東京都 吉祥寺WARP

2019年12月18日（水）福島県 郡山HIP SHOT JAPAN

2019年12月20日（金）宮城県 SENDAI GIGS

2019年12月23日（月）千葉県 千葉LOOK

2020年1月8日（水）石川県 金沢EIGHT HALL

2020年1月10日（金）福井県 福井CHOP

2020年1月12日（日）静岡県 Shizuoka UMBER

2020年1月18日（土）長野県 Live&Bar Radius

2020年1月23日（木）岡山県 CRAZYMAMA 2nd Room

2020年1月25日（土）広島県 BLUE LIVE HIROSHIMA

2020年1月28日（火）大阪府 LIVEHOUSE VINTAGE

2020年2月11日（火・祝）山口県 周南RISING HALL

2020年2月13日（木）熊本県 Django

2020年2月16日（日）大分県 T.O.P.S Bitts HALL

2020年2月19日（水）佐賀県 SAGA GEILS

2020年2月21日（金）福岡県 小倉FUSE

2020年3月4日（水）宮城県 石巻BLUE RESISTANCE

2020年3月6日（金）岩手県 KESEN ROCK FREAKS

2020年3月8日（日）北海道 KLUB COUNTER ACTION

2020年3月17日（火）神奈川県 F.A.D YOKOHAMA

2020年3月19日（木）茨城県 mito LIGHT HOUSE

2020年3月28日（土）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

2020年3月29日（日）埼玉県 さいたまスーパーアリーナ