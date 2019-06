トム・ヨークの来日を記念し、渋谷でレディオヘッドのライブ写真展が開催

レディオヘッドのライブ写真展「RADIOHEAD PHOTO EXHIBITION From The Front Row 2019」が、7月1日より映画・音楽・アートをコンセプトにした東京・渋谷のCAFÉ:MONOCHROMEにて開催される。



バンド公認となる本展は、世界各国をまわり客席より撮影されたライブ写真の展示に加え、店内BGMや映像もレディオヘッドとトム・ヨークの作品で彩られる。さらに、スペシャルコラボメニューやオフィシャルグッズ、CD&レコードなどの販売も行われるほか、トムがサントラを手がけた映画『サスペリア』のBlu-ray&DVDもオリジナルコースター付きで販売されるという。





CAFÉ:MONOCHROME内観







また、7月19日には東京・Shibuya eggmanにてトム・ヨークの来日を記念したライブイベント「CAFÉ:MONOCHROME FES 2019 feat. RADIOHEAD NIGHT」の開催も決定。英BBCにも取材されたレディオヘッド公認トリビュートバンドのOASと、同じくレディオヘッドをリスペクトするドラマー/ビートメイカーのTomy Wealthによるスペシャルライブをはじめ、レディオヘッド&トム・ヨークををテーマにしたDJ/VJプレイも予定されている。こちらのチケットは各プレイガイドで発売中だ。







トム・ヨークは、明日6月27日にニューアルバム『ANIMA』をリリース。7月26日には、「THOM YORKE TOMORROWS MODERN BOXES」名義でいよいよフジロックフェスティバルのステージに登場する。









写真展

RADIOHEAD PHOTO EXHIBITION From The Front Row 2019 @CAFE:MONOCHROME

日程:2019年7月1日(月)〜7月31日(水)

会場:東京・渋谷 CAFÉ:MONOCHROME

PHOTO by YASUKO OTANI

詳細:https://cafemonochrome.com/



写真展連動ライブイベント

Thom Yorke 来日記念<CAFÉ:MONOCHROME FES 2019 feat. RADIOHEAD NIGHT>

2019年7月19日(金)東京・Shibuya eggman

開場 18:00 / 開演 18:30

出演:

OAS (RADIOHEAD TRIBUTE BAND)/ Tomy Wealth / DJ:Timmy / DJ:Q.s / VJ:PBMF / VJ:CHIHIRO

チケット:

e+、チケットぴあ、店頭にて発売中

http://thomthomthom.com/rnight/CAFE_MONOCHROME_FES_TICKETS/tix.html