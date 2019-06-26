RHYMESTER、本日配信の「予定は未定で。」を7インチ・アナログ化

今年結成30周年のアニバーサリー・イヤーを迎えたRHYMESTERが、本日配信限定でリリースされた新曲「予定は未定で。」を8月3日に7インチ・シングルでアナログリリースすることを発表した。



現在全国ツアー真っ只中のRHYMESTER。先日開催された主催フェス「人間交差点」のステージで初披露されファンの間では既に話題となっていた今回の「予定は未定で。」は、今年1月のシングル『待ってろ今から本気出す』、3月の裏ベスト的客演集『ベストバウト2』に続くアニバーサリー企画第3弾となるニューシングル。このアナログには、配信中の楽曲＆インストゥルメンタルを収録予定。



日本が誇る世界No.1レゲエクルー、Mighty Crownをプロデューサーに迎えてキャリア初の本格レゲエチューンに挑戦。カリビアンムードがもたらす圧倒的解放感のもと、イージーゴーイングな生き方の尊さを説く内容は、まさにRHYMESTER流ライフミュージックの究極型となっている。





＜リリース情報＞







RHYMESTER

7インチ・シングル『予定は未定で。』



2019年8月3日（土）リリース

価格：1500円＋税



＝収録曲＝

Side A：予定は未定で。

Side B：予定は未定で。（Instrumental）



・配信

ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて本日より配信中

https://jvcmusic.lnk.to/rhymester_yoteihamiteide

※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、LINE MUSIC、Amazon Music Unlimited、AWA、KKBOX、Rakuten Music、RecMusic、Spotify、YouTube Music



＜ライブ情報＞



RHYMESTER 結成30周年記念ツアー

「KING OF STAGE VOL. 14 47都道府県TOUR 2019」



2019年6月29日（土）秋田県：秋田Club SWINDLE OPEN 16:30 START 17:00

2019年6月30日（日）青森県：青森Quarter OPEN 16:30 START 17:00

2019年7月6日（土）新潟県：GOLDEN PIGS RED STAGE OPEN 16:30 START 17:00 SOLD OUT

2019年7月7日（日）富山県：MAIRO OPEN 16:30 START 17:00

2019年7月27日（土）佐賀県：Live House GEILS OPEN 16:30 START 17:00

2019年7月28日（日）鹿児島県：SR HALL OPEN 16:30 START 17:00

2019年8月3日（土）愛媛県：松山SALONKITTY OPEN 16:30 START 17:00

2019年8月4日（日）広島県：SECOND CRUTCH OPEN 16:30 START 17:00

2019年9月28日（土）鳥取県：米子AZTiC laughs OPEN 16:30 START 17:00

2019年9月29日（日）香川県：高松MONSTER OPEN 16:30 START 17:00

2019年10月5日（土）長野県：LIVE HOUSE ALECX OPEN 16:30 START 17:00

2019年10月6日（日）山梨県：甲府CONVICTION OPEN 16:30 START 17:00

2019年10月13日（日）北海道：PENNY LANE24 OPEN 16:00 START 17:00

2019年10月26日（土）福井県：福井CHOP OPEN 16:30 START 17:00

2019年10月27日（日）滋賀県：滋賀U☆STONE OPEN 16:30 START 17:00

2019年11月2日（土）大分県：DRUM Be-0 OPEN 16:30 START 17:00

2019年11月3日（日）長崎県：DRUM Be-7 OPEN 16:30 START 17:00

2019年11月9日（土）兵庫県：THE LIVE HOUSE CHICKEN GEORGE OPEN 16:15 START 17:00

2019年11月10日（日）徳島県：club GRINDHOUSE OPEN 16:30 START 17:00

2019年11月16日（土）神奈川県：CLUB CITTA OPEN 16:00 START 17:00

2019年11月23日（土）石川県：金沢AZ OPEN 16:30 START 17:00

2019年11月24日（日）東京都：LIQUIDROOM OPEN 16:00 START 17:00

2019年11月30日（土）京都府：磔磔 OPEN 16:30 START 17:00

2019年12月1日（日）大阪府：BIGCAT OPEN 16:00 START 17:00

2019年12月7日（土）静岡県：Live House 浜松窓枠 OPEN 16:30 START 17:00

2019年12月8日（日）愛知県：NAGOYA ReNY limited OPEN 16:00 START 17:00

2019年12月21日（土）福岡県：DRUM Be-1 OPEN 16:00 START 17:00

2019年12月22日（日）沖縄県：桜坂セントラル OPEN 16:30 START 17:00



（振替公演）

2020年1月11日（土）埼玉県：HEAVENS ROCK OPEN 16:30 START 17:00



RHYMESTERオフィシャルサイト

https://www.rhymester.jp/



