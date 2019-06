“松竹のカトパン”餅田コシヒカリ アプガに“大人カワイイ”を伝授

アップアップガールズ(仮)が、6月25日(火)東京・タワーレコード新宿店7階イベントスペースでトリプルA面シングル『Da Dan Dance!/ヒート ビート アイランド/5 to the 5th Power』の発売記念イベントを開催した。

イベントには、新曲のリリース応援ゲストとして“松竹芸能のカトパン”こと餅田コシヒカリが登場。収録曲の『Da Dan Dance!』のテーマ、“大人カワイイ”をより高めるために、餅田がメンバー5人に自撮りのコツをステージ上で伝授した。



さらにイベント中には、55円で55曲を披露する衝撃プライスのワンマンライブ『5 to the 5th Power 55円×55曲ライブ』が、8月9日に東京・表参道GROUNDで開催されることが発表された。



会場に多くのファンが詰めかける中、ステージに登場したアプガはニューシングルから初のメンバー紹介ソング『5 to the 5th Power』を披露し、ファンの熱量を一気にアップさせた。



そしてここからは司会を交えてコーナーが展開。新曲の『Da Dan Dance!』は、“大人カワイイ”をテーマにしたポップなダンスチューンで、歌詞には理想の未来に近づくために努力を積み重ねる思いが描かれている。この『Da Dan Dance!』のテーマにちなんで、アプガも“大人カワイイ”を目指すために、大人の魅力たっぷりでかわいいと言われているフリーアナウンサー・加藤綾子のそっくり芸人の餅田コシヒカリがゲストで登場した。



餅田はカトパンそっくり自撮りで有名だが、いかに首の角度の付け方で盛れる写真が撮れるかをメンバー5人にレクチャー。メンバーは、変なポーズになりながらも自撮りしていく。



いつもと違う写真に、メンバーには喜びと笑いが起きる。餅田のおかげで美の側面が強化され、アプガの新たな“大人カワイイ”が引き出された。



さらにイベント中には、8月9日に東京・表参道GROUNDで開催されるワンマンライブ『5 to the 5th Power 55円×55曲 メンバーの食事はゴーゴーカレーライブ』が発表された。55円で55曲を披露する究極のハイコスパライブにメンバーもファンも驚きの声を上げ、そしてゴーゴーカレーとのタイアップ実現(!?)に向けて息巻くこととなった。



ライブに戻ると、アプガは『Da Dan Dance!』、もうひとつの新曲で昭和テイストのラテンダンスチューン『ヒート ビート アイランド』などを披露し、会場を熱気あふれる空間へと変身させた。



MCで新井愛瞳は、『現在私たちはライブハウスツアー中で、7月13日の群馬でのツアーファイナルまでラストスパートに入りました。でも今日、8月にまた新しい単独ライブが決まりました。こうやって、すぐにライブが決まることがほんとにほんとにうれしいんです。ワンマンで長い時間ライブして、みなさんと同じ時間を共有できるのが楽しくてしょうがないんですよ。私たちの大好きなライブをもっともっと広げていけるように、これからもがんばります!』と、今後も熱いライブで突き進んでいくアプガの意気込みを語りイベントを締めくくった。



▽5 to the 5th Power 55LIVE

~55円×55曲ライブ(メンバーケータリングは55カレー)~

8月9日(金)表参道GROUND

開演:19時

チケット料金:55円(別途ドリンク代)