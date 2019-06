輝夜 月、新曲「Dance With Cinderella !」配信開始＆ライブクリップ公開

人気を集めているバーチャルユーチューバー、輝夜 月(カグヤ ルナ/Kaguya Luna)の楽曲「Dance With Cinderella !」が本日より配信され、それに伴いライブクリップも同時公開された。



今までのロックテイストな楽曲とは一味違うキュートなサウンドの楽曲「Dance With Cinderella !」。楽曲ビジュアルは輝夜 月のキャラクターデザインを務めたMika Pikazo氏が担当している。また、同時公開されたライブクリップでは、本楽曲が初披露となった「輝夜 月 LIVE@ZeppVR2」のライブ空間上にリリックが飛び出し、空中を飛び回る歌詞の下でガーリィなダンスを輝夜 月が披露。輝夜 月が生み出したキャラクター「エビーバー」に扮した観客と会場を沸かせた映像となっている。







また、6月25日発売の「Rolling Stone Japan vol.07」本誌には、音楽で紐解くバーチャルYouTuber特集が掲載。さらに、Rolling Stone Japanと輝夜月のコラボレーションのスペシャルポスターも付録されている。





<配信情報>



輝夜 月

「Dance With Cinderella !」



本日より配信開始

輝夜 月 『Dance With Cinderella !』 楽曲DLサイト

https://kaguyaluna.lnk.to/Ndi6xjLj



official YouTube channel :https://www.youtube.com/channel/UCQYADFw7xEJ9oZSM5ZbqyBw

official HP:http://www.kaguyaluna.jp



Rolling Stone Japan vol.07 表紙







Rolling Stone Japan × 輝夜月 スペシャルポスター(©︎Kaguya Luna ©︎Rolling Stone Japan)





「Rolling Stone Japan vol.07」

発行:CCCミュージックラボ株式会社

発売:株式会社ネコ・パブリッシング

発売日:2019年6月25日

価格:1080円(税込)

※全国の書店、ネット書店、CDショップなどで販売



Rolling Stone Japan

https://rollingstonejapan.com/