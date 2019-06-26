サンドロビッチ・ヤバ子、だろめおん原作によるアニメ「ケンガンアシュラ」の新たなPVと、追加キャラクターが公開された。

7月31日にNetflixにて全世界独占配信されるアニメ「ケンガンアシュラ」。このたびの発表で、室淵剛三役を一条和矢、ムテバ・ギゼンガ役を楠大典、阿古谷清秋役を小山力也、河野春男役を水島大宙、ガオラン・ウォンサワット役を津田健次郎、アダム・ダッドリー役を堀井茶渡、呉雷庵役を松岡禎丞、禍谷重蔵役を天田益男、東郷とまり役を小林ゆう、檜山瞬花役を渕上舞、河野秋男役を塾一久、倉吉理乃役を豊崎愛生、エレナ・ロビンソン役を日高里菜、ロナルド原口役を真殿光昭、西品治明役を松風雅也が演じることが明らかになった。

アニメ「ケンガンアシュラ」

Netflixにて2019年7月31日（水）全世界独占配信

スタッフ

原作：サンドロビッチ・ヤバ子 / だろめおん（小学館「マンガワン」連載中）

監督：岸誠二

シリーズ構成：上江洲誠

キャラクターデザイン：森田和明

音楽：高梨康治（Team-MAX）

アニメーション制作：LARX ENTERTAINMENT

キャスト

十鬼蛇王馬：鈴木達央

山下一夫：チョー

乃木英樹：中田譲治

秋山楓：内山夕実

理人：金子隼人

関林ジュン：稲田徹

若槻武士：加瀬康之

今井コスモ：榎木淳弥

桐生刹那：浪川大輔

初見泉：蓮池龍三

因幡良：緒方恵美

英はじめ：石田彰

沢田慶三郎：保志総一朗

ユリウス・ラインホルト：白熊寛嗣

御雷零：小野大輔

二階堂蓮：沢城千春

茂吉・ロビンソン：村瀬克輝

鎧塚サーパイン：檜山修之

金田末吉：遊佐浩二

大久保直也：小西克幸

千葉貴之：星野貴紀

目黒正樹：川本宗幸

十鬼蛇二虎：藤原啓治

ナレーション：立木文彦

(c)2019 サンドロビッチ・ヤバ子，だろめおん，小学館/拳願会