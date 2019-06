劇場アニメ「魔女の宅急便」の公開30周年を記念したスタジャンが、スタジオジブリ作品を題材にしたアメカジブランド・GBLより発売される。

保温性が高く温かい、メルトン生地を使用したこのスタジャン。背面にはワッペンで表現された「GO! GO! KIKI」という言葉、そしてほうきに乗ったキキと公開年「1989」の文字、「WE FLY WITH OUR SPIRIT」というメッセージが刺繍されている。胸元のワッペン、首元のタグにはジジもお目見え。ボタンもキキの看板をイメージしたデザインになっている。

価格は税込3万2184円。どんぐり共和国そらのうえ店ECサイトでは、7月13日11時より予約を受け付ける。なお大阪・梅田HEPFIVEで開催中のGBL期間限定ショップでは、同商品を7月5日より先行販売。気になった人は、店頭で手にとってみては。

またどんぐり共和国では、7月13日より「魔女の宅急便」映画公開30周年記念キャンペーンを実施。店頭で「魔女の宅急便」グッズを購入した人に、オリジナルデザインのノベルティをプレゼントする。公開30周年を記念したロゴも公開された。