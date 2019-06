Mr.Big、斉藤和義…ロックユニット・GRANRODEOが選ぶ「グッとくるラブソング」

アニソン界を代表する実力派ロックユニット・GRANRODEOがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「THE QUARTER~GRANRODEOのまたまたハートに火をつけて~」。6月18日(火)の放送は、ボーカル・KISHOWとギタリスト・e-ZUKAが「お気に入りのラブソング」をセレクト! ミュージシャン談義に花を咲かせました。KISHOW:Mr.Bigの1991年の名盤『Lean Into It』というアルバムがありますが、今回はそっちじゃなく、1989年のファーストアルバム(『Mr.Big』)から選びました。e-ZUKA:僕も買いましたよ、輸入盤屋でレコードを。KISHOW:未だに、Mr.Bigのなかで1番好きだと思うファーストアルバムの9曲目ですね。初めて聴いたとき、刺さりましたね、この曲が特に。歌詞カードの写真にも時代を感じる。ビリー・シーン(B)がイケイケで(笑)。e-ZUKA:あははは!KISHOW:ポール・ギルバート(Gt)は…元Racer Xのメンバーで、ハイパーギタリストで…。(Mr.Bigは)ドリームチームなんでしょ?e-ZUKA:うん、そうね。しかも、すごく古めのハードロックをやっていて、歌もすごくソウルフル。Racer Xはヘヴィメタだったので、意外でしたよね。ドラムのパット・トーピーさんは亡くなられましたが、ビリー・シーンさんはこの間、浜田麻里さんの武道館公演のシークレットゲストとして出ていました。KISHOW:Mr.Bigのみなさんは“日本大好き”でおなじみだけど、ビリー・シーンさんなんかは、1999年にB'zのツアーバンドにも参加してましたから。e-ZUKA:(B'zの)「ギリギリchop」なんかは、ビリー・シーン、パット・トーピーが演奏したバージョンもありましたよね。KISHOW:ありましたねー。そして、このMr.Bigの「Anything For You」はバラードで、すごく思春期の心に刺さりました。e-ZUKA:いいっすね、今聴くとすごく。AOR(Adult Oriented Rock)とハードロックの中間くらいの感じが。KISHOW:エリック・マーティンのボーカルも、今風に言うと、エモ散らかしてますからね。e-ZUKA:よし、GRANRODEOもこういう曲を作ろう (笑)!e-ZUKA:僕は、カラオケで歌ったことがあります。かっこいいですよね。イントロのスライドギターもすごくいいし、ビートルズっぽいです、とても。僕は斉藤和義さんと同い年なので、聴いてきた音楽や趣味が似てますね。KISHOW:LOUDNESSが出ている大阪での「Rock Beats Cancer FES」に初めて俺らが出たとき……。e-ZUKA:もう6年ぐらい前ですけど斉藤さんも出演して、朝まで一緒に飲みましたね。斉藤和義さんも、昔はLOUDNESSのコピーをやっていたと言ってました。僕らの時代は、ジャパメタ(ジャパニーズ・メタル)がすごく流行りましたからね。KISHOW:ユニコーンの(奥田)民生さんもLOUDNESSを聴いていたという噂を、又聞きしたことがあります。e-ZUKA:ありましたね、「CRAZY DOCTOR」(LOUDNESS)を歌ったライブ(「樋口宗孝追悼ライブ 2009 Munetaka Higuchi Forever Our Hero」)が。KISHOW:みんなそうだったんだね、その世代は。e-ZUKA:「CRAZY DOCTOR」なんて、究極のラヴ・ソングですからね (笑)!KISHOW:あはははっ。ほんとぉ?e-ZUKA:(歌詞が)“生き残るには今 奴から逃げ出せ!”“呪われたDoctorから すぐに逃げ出せ!”ですから(笑)。KISHOW:そっかぁ……ラブソングって幅広いなあ(笑)。ちなみにKISHOWは、GRANRODEOのラブソングでは「Snow Pallet」と「SEA OF STARS」がお気に入りなのだそう。7月下旬からスタートする2年振りの全国ツアー「GRANRODEO LIVE TOUR 2019 "FAB LOVE"」で演奏するチャンスはあるのか? そちらもお楽しみに!<番組概要>番組名:THE QUARTER~GRANRODEOのまたまたハートに火をつけて~放送日時:毎週火曜25:00~25:30パーソナリティ:GRANRODEO番組Webサイト:http://mv-sp.gsj.bz/view.page/menu/program/quarter/top