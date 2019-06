Perfume ベストアルバム発売「中田さんはいつの時代もかっこいい」

PerfumeがTOKYO FMのレギュラー番組に生出演。9月18日に初のベストアルバム『Perfume The Best "P Cubed"』がリリースされることを発表しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! Perfume LOCKS!」6月24日(月)放送分)3人:Perfume初のベストアルバムのリリースが決定しましたー!あ~ちゃん:さぁ! ついにベストアルバムをリリースすることとなりました! 今までにね、ちょっとそれらしきっぽいものは出してきてたとは思うんですよ。だけど何か新しいの出すって言うと中田(ヤスタカ)さんは、「そしたら新しいものを作りたい」って言ってくれて何かのコンセプトのあるものとかを出してきたんですけれども。今回はいわゆる“ベスト”ということで。徳間ジャパン時代の曲、そしてユニバーサルミュージックでリリースされた曲たち、こちらが収録されます。かしゆか・のっち:はい!のっち:収録曲は、新曲2曲を含む全52曲!かしゆか:いよっ! 多いね!あ~ちゃん:(笑)。Perfumeさんやり始めて、もう15年くらいになるんですか。それでいわゆるベストっていうものが初めてなので、だからこんだけになりますよね。かしゆか:そうですね、CD3枚組みですよ。あ~ちゃん:52曲だからそれは分かれるよね。で、『P Cubed』ということでPの3乗なんですよ。今まで3人でいろんな面を見せてきたでしょ。そういうことで『P Cubed』ということになりました。詳しい収録曲は今後また発表していきたいなと思っているんですけど、「ナナナナナイロ」が新曲で(入ります)。あと、昔の曲ね。まぁ選曲が大変で。かしゆか:だってこれ、52曲もあるけど全曲ではないんだよね。それでも厳選した曲たち。あ~ちゃん:うん。もうドライブしながら聴いたけど、本当に中田さんはいつの時代もかっこいい!のっち:うん。かしゆか:収録曲の詳細はまだ言えないんですが、CDの形態は言えます。今回は3形態でリリースされます。まず、豪華フォトブックと特典映像付きの「完全生産限定盤」。ちなみにこちらはA!SMART・UNIVERSAL MUSIC STORE限定でスペシャルグッズがさらに付くヴァージョンもあります。のっち:そして特典映像付きの「初回限定盤」。さらにDISC3枚組全52曲入って、なんと! 3,500円の「通常盤」の合計3形態となります。いや通常版、頑張りました私たち。あ~ちゃん:52曲で3500円! よっ!かしゆか:普通のアルバムでもいい値段ですよ!のっち:ね! より安いと思う!かしゆか:みんなヒーヒー言ってやってくれた。あ~ちゃん:うん、でも中田さんもいいって言ってくれたし。今まで聴いたことない人にもぜひ聴いてほしいしね。手に取りやすい価格とさせていただきました。のっち:はい!あ~ちゃん:そしてPerfumeは、9月にメジャーデビュー15周年イヤーに突入します!のっち:すごいね~。あ~ちゃん:こういう記念の年ということで、このベストを出そうと……2年くらい前にそういう話をいただいたんですけども。今まで出してきてなかったから、どうかなって悩みもあったんです。でも自分がもし他のアーティストさんの曲を聴くんだったら、ベスト買うよなって(笑)。ベストあったら助かるな! って。ってか、ベスト聴いてるじゃん! ってなって。なんで自分たちは無いんだと。ファンの人たちに優しくないし、あと入りづらいよなぁって。だから手に取ったことない人、知ってるけど聴いたことない人にも手に取っていただこうってことで、ベストを出そうという運びとなりました。かしゆか:はい。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/