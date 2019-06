6月26日(水)にテレビ東京系で放送される音楽特番「テレ東音楽祭2019」の最終出演アーティストが発表された。

今回出演がアナウンスされたのはTUBE、欅坂46、HARA(ex. KARA)、ラストアイドル、ザ・コインロッカーズの5組。番組初登場のTUBEは夏のヒット曲をメドレーで歌唱するほか、欅坂46はデビュー曲「サイレントマジョリティー」を、HARAは沖縄出身のガールズグループ・Chuning Candyと共にKARAのヒット曲「ミスター」をパフォーマンスする。またHey! Say! JUMPが高さ296mの超高層ビルの屋上で最新シングル曲「愛だけがすべて -What do you want?-」を披露することも明らかとなった。

テレビ東京系「テレ東音楽祭2019」

2019年6月26日(水)17:55~22:54

<出演者>

KinKi Kids / V6 / NEWS / 関ジャニ∞ / KAT-TUN / Hey! Say! JUMP / A.B.C-Z / ジャニーズWEST / King & Prince / AKB48 / 乃木坂46 / 日向坂46 / 倉木麻衣 / 倖田來未 / Do As Infinity / モーニング娘。'19 / 井上苑子 / 森高千里 / バブルガム・ブラザーズ / MAX / 吉田栄作×島袋寛子 / TRF / 東京スカパラダイスオーケストラ / AI / W(ダブルユー) / WANIMA / フェアリーズ / 鈴木愛理 / 小林幸子&中川翔子 / 青春高校アイドル部 / 嵐 / YU-KI(TRF)×マーク・パンサー / TUBE / 欅坂46 / HARA(ex. KARA) / ラストアイドル / ザ・コインロッカーズ

総合MC:国分太一(TOKIO)

MC:広末涼子

進行:鷲見玲奈(テレビ東京アナウンサー)

※一部事前収録あり