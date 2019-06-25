Perfume初のベストアルバムを9月に発売決定、過去と未来を繋ぐ全52曲収録

Perfumeが全52曲収録の初のベストアルバム『Perfume The Best "P Cubed"』を9月に発売、それに併せてニュービジュアルも公開した。



今年の9月にメジャーデビュー15周年イヤーに突入したPerfume。彼女ら初のベストアルバム『Perfume The Best "P Cubed"』には、新曲「ナナナナナイロ」ともう1曲新曲が入り、全52曲をDISC3枚に収録。旧譜は、Perfumeのメンバーとスタッフが話し合って選曲し、新曲を除く全楽曲は、中田ヤスタカ氏によるリマスタリング音源が収録される。



形態は大きく分けて、完全生産限定盤（スペシャルグッズ付）・完全生産限定盤・初回限定盤・通常盤の3形態。完全生産限定盤は、豪華フォトブックと特典映像などが付いており、また、完全生産限定盤（スペシャルグッズ付）の方は、ASMART/UNIVERSAL MUSIC STORE限定商品となっている。





＜商品情報＞



Perfume

『Perfume The Best "P Cubed"』



発売日：2019年9月18日（水）



▶完全生産限定盤 3CD+特典Disc（Blu-ray or DVD）+豪華フォトブックレット+スペシャルパッケージ

・Blu-ray：7600円（税込）

・DVD：7100円（税込）

▶初回限定盤 3CD+特典Disc（Blu-ray/DVD）

・Blu-ray：5000円（税込）

・DVD：4500円（税込）

▶通常盤 3CD：3500円（税込）

▶完全生産限定盤【スペシャルグッズ付き】※ASMART/UNIVERSAL MUSIC STORE限定

3CD+特典Disc（Blu-ray or DVD）+豪華フォトブックレット+スペシャルパッケージ+スペシャルグッズ

・Blu-ray：8300円（税込）

・DVD：7800円（税込）



※令和元年10月1日より、消費税率が変更となります。表記の税込価格は令和元年9月30日までのものです。

●予約購入特典

□「完全生産限定盤（スペシャルグッズ付）」または「完全生産限定盤」または「初回限定盤」または「通常

盤」をご予約いただいた方に、特典をプレゼント。

※詳細は、随時Perfumeオフィシャルサイトでお知らせいたします。





＜ライブ情報＞



Perfume

「Reframe 2019」



会場：LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

公演日程

2019年10月16日（水）開場18：00 / 開演19：00

2019年10月17日（木）開場18：00 / 開演19：00

2019年10月19日（土）開場16：00 / 開演17：00

2019年10月20日（日）開場15：00 / 開演16：00

2019年10月22日（火）開場15：00 / 開演16：00

2019年10月23日（水）開場18：00 / 開演19：00

2019年10月26日（土）開場16：00 / 開演17：00

2019年10月27日（日）開場15：00 / 開演16：00



チケット料金：S席7500円 A席7000円（税込）

先行販売：7月下旬からLINEチケットにて先行販売予定。

一般発売：8月31日（土） 10:00～ LINEチケットにて販売



※就学前のお子様の同伴・入場はご遠慮ください

※本公演は着席してお楽しみいただく公演となります

「Reframe 2019」特設サイトURL

http://www.perfume-web.jp/cam/reframe2019

※詳細は随時、特設サイトでお知らせいたします。