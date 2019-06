3カ国6リーグ14チームに在籍



マイアミ・マーリンズのウィルキン・カスティーヨ捕手(35歳)が22日(日本時間23日)、フィラデルフィアで行われたマーリンズ対フィリーズ戦で、2009年6月20日以来、10年振りとなるメジャー復帰を果たした。



この日カスティーヨは、マーリンズの「8番・キャッチャー」として先発出場。7回表2死一、二塁、マーリンズが1点差リードされた状況で打席に立ち、ライト線を破る逆転タイムリー・ツーベースを放った。10年振りの打点を挙げたカスティーヨは二塁ベース上でこぶしを振り上げ、喜びを爆発させた。試合はこの2点が勝利打点となり、マーリンズが5-3で勝利している。



カスティーヨが最後にメジャーの試合に出場したのは今から約10年前、2009年6月20日のグレートアメリカン・ボールパーク(オハイオ州シンシナティ)のことだ。当時シンシナティ・レッズに所属していたカスティーヨはシカゴ・ホワイトソックス戦に代打で出場し、センター越えのタイムリー打を放つも、二塁ベースに滑り込んだ際に右肩を負傷し、その日を最後にメジャーから姿を消した。



それ以降、カスティーヨは米国内のマイナーリーグだけではなく、母国ドミニカのウィンターリーグ、メキシカン・リーグ、さらには独立リーグを転々とした。その間、所属先はアトランタ・ブレーブス、コロラド・ロッキーズ、ピッツバーグ・パイレーツ、トロント・ブルージェイズ、ニューヨーク・ヤンキーズと目まぐるしく移籍したが、いずれも3Aあるいは2Aレベルの出場にとどまり、メジャーに昇格することは1度もなかった。在籍したリーグは合計で3カ国6リーグに及び、10年間で14チームを渡り歩いた。



2019年シーズンはマーリンズ傘下3Aニューオリンズ・ベイビーケイクスで開幕を迎え、6月21日に待望のメジャー昇格を果たしていた。









「マーリンズに感謝」



MLB公式サイトでは、3654日越しの2打席連続打点はメジャーリーグ史上最長記録になったと報じている。



試合後のインタビューに応じたカスティーヨは通訳を通じ、「信じられない気持ちで一杯です。ドミニカのウィンターリーグ、メキシカン・リーグ、そしてマイナーリーグで10年間精一杯の努力を続けてきました。だからこそ、今日この場にいられることに、そして私にメジャーリーグのレベルで野球をする機会を与えてくれた神と、そしてマーリンズに感謝します」と語った。



現在マーリンズの40人枠ロースターに登録されているキャッチャーは、カスティーヨを含め4人。そのうち2人が負傷者リスト(IL)入りしている。キャッチャー以外に全内野ポジションの経験もあり、またスイッチヒッターでもあるカスティーヨはチームにとって貴重な存在だ。



現在のマーリンズは昨年と同じく、ナ・リーグ東地区最下位の位置にある。メジャー30球団で最低の本拠地観客動員数も相変わらずだ。10年ぶりに復帰した35歳のベテランは苦しい戦いを強いられているチームの起爆剤となるだろうか。





