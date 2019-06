コパ・アメリカはグループステージ全試合が終了し、決勝トーナメントに進出する全8チームが決定した。

今大会は各グループの上位2チームとグループ3位の上位2チームが決勝トーナメントに進出。招待国として参戦した日本2分1敗でグループC3位(勝ち点2、得失点差-4)に入るも、グループA3位のペルー(勝ち点4、得失点差-3)、グループB3位のパラグアイ(勝ち点2、得失点差-1)を下回り、グループステージ敗退となった。

決勝トーナメントは日本時間6月28日から開催される。

■グループステージ順位表

▼グループA

1位 ブラジル(勝ち点7/得失点+8)

2位 ベネズエラ(勝ち点5/得失点+2)

3位 ペルー(勝ち点4/得失点-3)

4位 ボリビア(勝ち点0/得失点-7)

▼グループB

1位 コロンビア(勝ち点9/得失点+4)

2位 アルゼンチン(勝ち点4/得失点0)

3位 パラグアイ(勝ち点2/得失点-1)

4位 カタール(勝ち点1/得失点-3)

▼グループC(第2節終了時点)

1位 ウルグアイ(勝ち点7/得失点+5)

2位 チリ(勝ち点6/得失点+4)

3位 日本(勝ち点2/得失点-4)

4位 エクアドル(勝ち点1/得失点-5)

■決勝トーナメント対戦表

ブラジル vs パラグアイ(6月28日9時30分)

ベネズエラ vs アルゼンチン(6月29日4時00分)

コロンビア vs チリ(6月29日8時00分)

ウルグアイ vs ペルー(6月30日4時00分)

※キックオフ時間は全て日本時間