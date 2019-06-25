コパ・アメリカはグループステージ全試合が終了し、決勝トーナメントに進出する全8チームが決定した。
今大会は各グループの上位2チームとグループ3位の上位2チームが決勝トーナメントに進出。招待国として参戦した日本2分1敗でグループC3位（勝ち点2、得失点差-4）に入るも、グループA3位のペルー（勝ち点4、得失点差-3）、グループB3位のパラグアイ（勝ち点2、得失点差-1）を下回り、グループステージ敗退となった。
決勝トーナメントは日本時間6月28日から開催される。
■グループステージ順位表
▼グループA
1位 ブラジル（勝ち点7／得失点＋8）
2位 ベネズエラ（勝ち点5／得失点＋2）
3位 ペルー（勝ち点4／得失点－3）
4位 ボリビア（勝ち点0／得失点－7）
▼グループB
1位 コロンビア（勝ち点9／得失点＋4）
2位 アルゼンチン（勝ち点4／得失点0）
3位 パラグアイ（勝ち点2／得失点－1）
4位 カタール（勝ち点1／得失点－3）
▼グループC（第2節終了時点）
1位 ウルグアイ（勝ち点7／得失点＋5）
2位 チリ（勝ち点6／得失点＋4）
3位 日本（勝ち点2／得失点－4）
4位 エクアドル（勝ち点1／得失点－5）
■決勝トーナメント対戦表
ブラジル vs パラグアイ（6月28日9時30分）
ベネズエラ vs アルゼンチン（6月29日4時00分）
コロンビア vs チリ（6月29日8時00分）
ウルグアイ vs ペルー（6月30日4時00分）
※キックオフ時間は全て日本時間