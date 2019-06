BLACKPINK、デュア・リパと共演した北米公演の舞台裏を公開

BLACKPINKが、ツアー中のメンバーたちの素顔に迫ったビデオシリーズ「BLACKPINK DIARIES」の第10話を公開。デュア・リパがサプライズ出演を果たし話題となった北米公演の舞台裏も収められている。



映像は、カナダ・トロント水族館を訪れるLISAのプライベート感あふれるシーンからスタート。趣味のカメラで不思議な海洋生物たちを撮影しながらオフを満喫すると、舞台はオンタリオのファーストオンタリオ・センターへ。現地の熱狂的なファンの姿や、ライブへの意気込みを語るJISOOとLISAの楽屋での掛け合いも微笑ましい。







デュア・リパが飛び入りしたのは、5月1日にニュージャージー州ニューアークのプルデンシャル・センター公演。映像内でデュアは「BLACKPINKがニューアークで公演をするというので、それなら一緒に『Kiss and Make Up』をやればいいじゃんと思ってメッセージを送った」と、今回のサプライズ共演が実現した経緯を明かしている。「Kiss and Make Up」のリリース以降、両者がステージ上で揃ってパフォーマンスを披露したのはこれが初めてだ。



アジア、北米、ヨーロッパ、オーストラリアを駆け巡ってきたBLACKPINKは、7月12日から14日にわたってタイ・バンコクでのアンコールコンサートを開催し、初のワールドツアーに幕を下ろす。その後は「SUMMER SONIC 2019」など日本でのフェス出演や、年末年始の大規模なドーム・ツアーを予定している。





<来日公演情報>



「a-nation 2019」

日程:2019年8月17日(土)、18日(日)

会場:大阪 ヤンマースタジアム長居

※BLACKPINKは8月17日に出演



「SUMMER SONIC 2019」

日程:2019年8月16日(金)、17日(土)、18日(日)

会場:ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ

※BLACKPINKは8月18日に出演(東京のみ)



「WIRED MUSIC FESTIVAL19」

日程:2019年9月7日(土)、8日(日)

会場:AICHI SKY EXPO 野外多目的利用地

※BLACKPINKは9月7日に出演



「BLACKPINK 2019-2020 WORLD TOUR IN YOUR AREA in JAPAN」

2019年12月4日(水)東京ドーム

2020年1月4日(土)京セラドーム大阪

2020年1月5日(日)京セラドーム大阪

2020年2月22日(土)福岡 ヤフオク!ドーム