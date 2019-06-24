UNISON SQUARE GARDENが11月より全国ホールツアー「UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2019『Bee side Sea side ～B side Collection Album～』」を開催する。
このツアーは9月27日からのファンクラブ限定ツアー「Bee-side Sea-side U-side」に続き、全国15会場17公演にわたって行われるもので、7月3日リリースのカップリングベストアルバム「Bee side Sea side ～B side Colloection Album～」の収録曲のみが披露される。「Bee side Sea side ～B side Colloection Album～」の初回限定盤および通常盤初回プレス分には、このホールツアーのチケット最速先行抽選予約用のシリアルナンバーが封入される。
またユニゾンのYouTube公式チャンネルでは、5週連続ライブ映像公開企画の第4弾として「僕は君になりたい」の映像が公開された。この映像は「Bee side Sea side ～B side Colloection Album～」初回限定盤にも収録される、今年4月の東京・新木場STUDIO COASTでのライブ映像となっている。
UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2019 「Bee side Sea side ～B-side Colloection Album～」
2019年11月14日（木）埼玉県 大宮ソニックシティ
2019年11月15日（金）埼玉県 大宮ソニックシティ
2019年11月20日（水）北海道 カナモトホール（札幌市民ホール）
2019年11月22日（金）宮城県 仙台サンプラザホール
2019年11月24日（日）群馬県 高崎芸術劇場
2019年11月28日（木）兵庫県 神戸国際会館こくさいホール
2019年11月29日（金）愛媛県 松山市総合コミュニティセンター
2019年12月1日（日）岡山県 岡山市民会館
2019年12月3日（火）東京都 府中の森芸術劇場
2019年12月6日（金）愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール
2019年12月8日（日）長野県 ホクト文化ホール
2019年12月10日（火）神奈川県 横須賀芸術劇場
2019年12月12日（木）新潟県 新潟県民会館
2019年12月17日（火）千葉県 市川市文化会館
2019年12月20日（金）大阪府 オリックス劇場
2019年12月21日（土）大阪府 大阪オリックス劇場
2019年12月23日（月）福岡県 福岡サンパレス ホテル＆ホール