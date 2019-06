THE冠・冠徹弥が「デーモン閣下に憧れ続ける」理由とは？

ロックバンド「MUCC」のヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。6月17日(月)の放送では、前回に引き続き、jealkbのベース・dunchさんとTHE冠の冠徹弥さんがゲストで登場。冠さんが影響されているアーティストについて語りました。(TOKYO FM「JACK IN THE RADIO」2019年6月17日(月)放送より)逹瑯:ほかのバンドに“ここだけは絶対負けない”っていうことを教えてください。冠:いまだに裸に近い、海パンみたいな、ケツが出たみたいな格好で鎧兜を着てやっているというこの勇気、矜持。これは負けたくないというか、負けないと思ってるよ。逹瑯:一番脅威に感じているライバルは?冠:これは、頑なにやっているデーモン閣下がすごいなと思うね。逹瑯・dunch:あー!冠:ほかの(聖飢魔IIの)メンバーさんは世を忍ぶ仮の姿というか、素顔でライヴをやったり個人の活動をされているけど、閣下だけはずっと閣下でいるもんね。だから、すごいなと思うよね。そういう意味では、憧れというか影響されてるよね。ああいうふうに“頑なにやってる”っていうのは影響される。逹瑯:影響されてるわりには、めちゃめちゃ私服じゃないですか!dunch:ホントですよ! 全然言ってることとやってることが違いますよ!冠:(笑)。閣下は、ラジオでもあの格好で来るから。逹瑯:うん。で?冠:俺は……。逹瑯・dunch:(笑)。dunch:(冠さんは)最近、メロイックサイン(※ライヴを盛り上げるため、人差し指と小指を立てるジェスチャー)とかも手を抜いたりするじゃないですか!冠:バカタレ! バカタレ!逹瑯:負けてるじゃないですか! 負けないところを教えてくれって言ってるのに(笑)。冠:……負けた!◎6月24日(月)の「JACK IN THE RADIO」は、D'ERLANGERのkyoさんをゲストにお迎えします! どうぞ、お楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送エリア:TOKYO FM放送日時:毎週月曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/jack