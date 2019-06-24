8月16、17日に北海道・石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージで行われる野外ロックフェス「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO」の出演アーティスト第5弾、およびステージ割りが発表された。
新たにラインナップに加わったのは、宮本浩次（エレファントカシマシ）、Tres Joyeux（金原千恵子×笠原あやの）、ホッカイカンタビレ/奥田民生ほか（未定）、スガシカオ、Dragon Ash、the telephones、フレデリック、ハルカトミユキ、KAN、THA BLUE HERB、石野卓球、DEVICEGIRLS、YAMACHANG、OGRE YOU ASSHOLE、神聖かまってちゃん、a flood of circle、mol-74の計17組。このうちホッカイカンタビレ/奥田民生ほか（未定）は2日間にわたって出演し、石野卓球はVJのDEVICEGIRLS、LASERのYAMACHANGと共に「SONIXTATION」と題したDJパーティに登場する。各日の出演者は今後も追加される。入場券の詳細はイベントのオフィシャルサイトで確認を。
RISING SUN ROCK FESTIVAL 2019 in EZO
2019年8月16日（金）北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
＜出演者＞
SUN STAGE
THE ORAL CIGARETTES / 東京スカパラダイスオーケストラ / NUMBER GIRL / the HIATUS
EARTH TENT
9mm Parabellum Bullet 15th Anniversary ～RISING SUN SONGS～ （for CAMPERS） / Saucy Dog / SHANK / ストレイテナー / BAND-MAID / Hump Back
RED STAR FIELD
King Gnu / 佐野元春 & THE COYOTE BAND / SHISHAMO / Nulbarich / The BONEZ
RED STAR CAFE
※出演者未定
BOHEMIAN GARDEN
OAU / 勝手にしやがれ / Ｔ字路s / 宮本浩次（エレファントカシマシ） / Rei / FRIDAY NIGHT SESSION 北のまほろばを行く-石狩編- powered by ARABAKI ROCK FEST［BAND：山口洋（G）、細海魚（Key）、辻コースケ（Per） / GUEST：仲井戸"CHABO"麗市 and more］（for CAMPERS）
BOHEMIAN CIRCUS
Tres Joyeux（金原千恵子×笠原あやの） / ホッカイカンタビレ/奥田民生ほか（未定）
RAINBOW SHANGRI-LA
Awesome City Club / QUEENESS（for CAMPERS） / スガシカオ / DYGL / FIVE NEW OLD / 夜の本気ダンス
def garage
Attractions / ズーカラデル / TENDRE / tricot / ドレスコーズ / ネクライトーキー
2019年8月17日（土）北海道 石狩湾新港樽川ふ頭横野外特設ステージ
＜出演者＞
SUN STAGE
UVERworld / ELLEGARDEN / クリープハイプ / 怒髪天 / Dragon Ash / My Hair is Bad / LiSA / WANIMA
EARTH TENT
打首獄門同好会 / オメでたい頭でなにより / キュウソネコカミ / the telephones / フレデリック / HEY-SMITH / ROTTENGRAFFTY
RED STAR FIELD
Aimer / 吉川晃司 / 銀杏BOYZ / GLIM SPANKY / ゴスペラーズ / BEGIN / the pillows / フジファブリック
RED STAR CAFE
※出演者未定
BOHEMIAN GARDEN
ASA-CHANG エマーソン北村 / 亜無亜危異 / DEPAPEKO（押尾コータロー×DEPAPEPE） / 七尾旅人 / HEA / ブギ連 / Homecomings / ホッカイカンタビレ/奥田民生ほか（未定） / 真心ブラザーズ～石狩フォーク村～ / MOROHA
BOHEMIAN CIRCUS
崎山蒼志 / ハルカトミユキ
RAINBOW SHANGRI-LA
吾妻光良 & The Swinging Boppers［GUEST：松竹谷清］ / H ZETTRIO / KAN / SOIL&"PIMP"SESSIONS / never young beach / THA BLUE HERB / RALLYE'S JAM［LUCKY TAPES、DATS、TENDRE and more］
SONIXTATION
DJ：石野卓球（LONG SET PLAY）
VJ : DEVICEGIRLS
LASER : YAMACHANG
def garage
赤い公園 / アシュラシンドローム / OGRE YOU ASSHOLE / 感覚ピエロ / 神聖かまってちゃん / DMBQ / toe / ハルカミライ / FINLANDS / a flood of circle / マカロニえんぴつ / mol-74
※Tres Joyeuxの1つ目のeはアキュートアクセント付きが正式表記。
※RED STAR CAFEの2つ目のEはアキュートアクセント付きが正式表記。