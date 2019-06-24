全日本大学野球連盟とNPBエンタープライズは23日、『第43回 日米大学野球選手権大会』に出場する「侍ジャパン」大学代表メンバー24名を発表した。



選考合宿を経て最終メンバーに残った24選手は、直前合宿と広島の二軍とオープン戦（7月14日／マドンナスタジアム）を行い、7月16日から行われる日米大学野球選手権大会（全5試合）に出場する。



発表されたメンバー24名と試合日程は以下の通り。



▼ 右投手

11：伊藤大海（苫小牧駒澤大／3年）

14：山﨑伊織（東海大／3年）

16：村上頌樹（東洋大／3年）

17：内間拓馬（亜細亜大／3年）

18：吉田大喜（日本体育大／4年）

19：森下暢仁（明治大／4年）



▼ 左投手

15：早川隆久（早稲田大／3年）

21：佐藤隼輔（筑波大／2年）



▼ 捕手

２：郡司裕也（慶應義塾大／4年）

７：佐藤都志也（東洋大／4年）

12：海野隆司（東海大／4年）

22：古川裕大（上武大／3年）



▼ 内野手

１：柳町 達（慶應義塾大／4年）

３：元山飛優（東北福祉大／3年）

４：児玉亮涼（九州産業大／3年）

５：小川龍成（國學院大／3年）

６：牧 秀悟（中央大／3年）

８：安本竜二（法政大／4年）

10：篠原 涼（筑波大／4年）※主将

26：田中幹也（亜細亜大／1年）



▼ 外野手

９：宇草孔基（法政大／4年）

24：竹村 陸（近畿大／4年）

25：森下翔太（中央大／1年）

28：丸山和郁（明治大／2年）





▼ 日米大学野球選手権大会日程

第１戦；7月16日（火）18時＜＠松山・坊っちゃんスタジアム＞

第２戦：7月17日（水）18時＜＠今治市営球場＞

第３戦：7月18日（木）18時＜＠絆スタジアム＞

予備日：7月19日（金）＜＠絆スタジアム＞

第４戦：7月20日（土）18時＜＠ヨーク開成山スタジアム＞

第５戦：7月21日（日）18時＜＠明治神宮野球場＞

予備日：7月22日（月）＜＠明治神宮野球場＞