全日本大学野球連盟とNPBエンタープライズは23日、『第43回 日米大学野球選手権大会』に出場する「侍ジャパン」大学代表メンバー24名を発表した。
選考合宿を経て最終メンバーに残った24選手は、直前合宿と広島の二軍とオープン戦（7月14日／マドンナスタジアム）を行い、7月16日から行われる日米大学野球選手権大会（全5試合）に出場する。
発表されたメンバー24名と試合日程は以下の通り。
▼ 右投手
11：伊藤大海（苫小牧駒澤大／3年）
14：山﨑伊織（東海大／3年）
16：村上頌樹（東洋大／3年）
17：内間拓馬（亜細亜大／3年）
18：吉田大喜（日本体育大／4年）
19：森下暢仁（明治大／4年）
▼ 左投手
15：早川隆久（早稲田大／3年）
21：佐藤隼輔（筑波大／2年）
▼ 捕手
２：郡司裕也（慶應義塾大／4年）
７：佐藤都志也（東洋大／4年）
12：海野隆司（東海大／4年）
22：古川裕大（上武大／3年）
▼ 内野手
１：柳町 達（慶應義塾大／4年）
３：元山飛優（東北福祉大／3年）
４：児玉亮涼（九州産業大／3年）
５：小川龍成（國學院大／3年）
６：牧 秀悟（中央大／3年）
８：安本竜二（法政大／4年）
10：篠原 涼（筑波大／4年）※主将
26：田中幹也（亜細亜大／1年）
▼ 外野手
９：宇草孔基（法政大／4年）
24：竹村 陸（近畿大／4年）
25：森下翔太（中央大／1年）
28：丸山和郁（明治大／2年）
▼ 日米大学野球選手権大会日程
第１戦；7月16日（火）18時＜＠松山・坊っちゃんスタジアム＞
第２戦：7月17日（水）18時＜＠今治市営球場＞
第３戦：7月18日（木）18時＜＠絆スタジアム＞
予備日：7月19日（金）＜＠絆スタジアム＞
第４戦：7月20日（土）18時＜＠ヨーク開成山スタジアム＞
第５戦：7月21日（日）18時＜＠明治神宮野球場＞
予備日：7月22日（月）＜＠明治神宮野球場＞
全日本大学野球連盟とNPBエンタープライズは23日、『第43回 日米大学野球選手権大会』に出場する「侍ジャパン」大学代表メンバー24名を発表した。
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