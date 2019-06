さくら学院 2019年度スタート記念「今年も転入生が入ってきたので、紹介しちゃいます！」

学校生活とクラブ活動をテーマに活動する成長期限定ユニット、さくら学院。2010年に開校し、これまでにも数多くのスーパーレディーを輩出してきた同グループ。メンバーには“義務教育を終える中学3年生の3月でグループを卒業しなくてはならない”という鉄の掟があり、毎年5月に新たな生徒を迎え入れて新年度がスタートするのもお約束。アイドル×ファッションマガジン『OVERTURE』(徳間書店)では、毎年6月発売号での「さくら学院の新年度が始まりましたよ!」企画が恒例となっていましたが、今年は「もっと大きな文字で読みやすいように」と、ENTAME nextに進出!

本日24日から“2019年度転入生トリオ(佐藤愛桜・戸高美湖・木村咲愛)”、“転入生40問40答”[25日・26日・27日公開]“昨年度転入生トリオ(白鳥紗南・野中ここな・野崎結愛)”[28日公開]、“新中1コンビ(田中美空・八木美樹)”[29日公開]、“中3/新生徒会カルテット(藤平華乃・吉田爽葉香・有友緒心・森 萌々穂)”[30日公開]の7回に分けて、それぞれのインタビューを掲載していきます。



vol.1となる今回は、今年の5月にさくら学院に転入してきたばかりの“2019年度転入生トリオ(佐藤愛桜・戸高美湖・木村咲愛)”をフィーチャー。転入式を終えたばかりの“今”の心境を自由に語ってもらいました。では、お待ちかねのクロストーク、スタートです!





▽プロフィール(写真左から)

戸高美湖

とだか みこ●中等部1年。2006年8月14日生まれ、広島県出身。身長147.2cm。

木村咲愛

きむら さきあ●小等部5年。2009年2月20日生まれ、東京都出身。身長130cm。

佐藤愛桜

さとう ねお●中等部1年。2006年12月1日生まれ、佐賀県出身。身長152.3cm。

* * *

──さて転入式も無事終わり(取材日は5月11日)、ぼちぼち雑誌の取材なんかも増えてきている頃だと思います。



木村 いえ、まだです!



──おっ、第一声が最年少・木村さん! 皆さんはさくら学院に転入する前から芸能活動をしていたんですよね?



木村 わたしはPerfumeさんの『Let Me Know』やしまじろうのわお!『グーチョキパーでパンプキン』のMVや、リカちゃん『ジュエルアップかれんちゃん』のダンスレッスンビデオに出させてもらっていました♪



戸高 私はそのPerfumeさんも所属していたアクターズスクール広島(以降、ASH)に通っていました!



──さくら学院的に言うと中元さん(’12卒業生の中元すず香)の後輩でもあるワケですね。佐藤さんは?



佐藤 私はアミューズキッズに所属する前に、少しだけキッズモデルとして活動していました。



──そんな3人の学院生活も始まったということで、ここからが本題。さくら学院に転入してみてジッサイどうよ!?



木村 『グーチョキパーでパンプキン』の時に、ももこお姉さん(’17年度卒業生の岡崎百々子)と共演させてもらい、さくら学院のことも知っていたので、自分が入れるとは思っていなくって、本当に嬉しかったです☆



佐藤 (ニッコニコの笑顔で)私も憧れのさくら学院に転入できて、すごく嬉しかったです。



戸高 一度、ASHでさくら学院の『アニマリズム』を踊ったことがあったんです。その時に(さくら学院を)初めて知って、それがまさか将来入ることになるとは思っていなかったので、合格してすごく嬉しかったです!



──そりゃ、嬉しいですよね。なんか当たり前のことを訊いちゃってすみません(汗)。で、転入式では“優しい先輩”として佐藤さんが有友(緒心)さん、戸高さんが藤平(華乃)さんを挙げていました。で木村さんは、結局……野中(ここな)さんということでイイですか?



木村 あと(吉田)爽葉香ちゃんも入れてください!



──(笑)。転入式のMCでも、名前が挙がらなくてショック受けてましたもんね。じゃあ推しは野中さん&吉田さんってことで。



木村 (元気いっぱいに)はい♪



──でも、憧れの先輩はそれぞれまた違うという。佐藤さんはその吉田さん。戸高さんはASHの先輩である中元さん。木村さんは?



木村 えっと〜……。



──吉田さん?



木村 (反射的に食い気味で)はい!



──あれ、でもオーディションでは新谷さん(’18年度卒業生の新谷ゆづみ)と答えたって聞ききましたが。



木村 ゆづみちゃんも好きです。すごく性格もハッキリしていていそうだし、真面目そうだし。



──まぁ、そういう意味では吉田さんも真面目ですしね。

(インタビューしている脇を、タイミングよく吉田さんが通りがかって、木村さんと目が合う)



──(吉田に向かって)良かったですね、優しい先輩と憧れの先輩の両方に名前が上がりましたよ!



吉田 (すごいハイテンションで)ありがと〜う!!



──という乱入もありました(笑)。ところで戸高さん以外もダンス経験者でしたっけ?



木村 日頃から(アミューズキッズでの)ダンスレッスンはやっています。



──ですよね。戸高さんなんて、今までのダンスレッスンとは全然違ったりするのでは?



戸高 そうですね。今まではガッツリとクール系のダンスを習っていたんですけど、急にキャピキャピっとした表現の仕方で正反対な感じになったので、最初は戸惑いました。なので、これから直さなきゃいけない部分がいっぱいですね、



──歴代卒業生でも、ダンス経験者ほど最初は戸惑うと話していましたしね。佐藤さんは?



佐藤 以前(※アミューズキッズ)のレッスンよりも、指先やツマ先までもっと細かく合わせているので、すごいなぁって。



──まだまだココから! 東京都出身の木村さん以外の2人は寮組ですよね。



戸高 寮組の先輩たちはみんな優しいです。



佐藤 (白鳥)紗南ちゃんは新桜と美湖ちゃんが、初めて寮に泊まることになった時に、ご飯の注ぎ方(※ビュフェ形式だそう)や片付けの仕方とか色々教えてくれました♪



──では「想像していた、学院生活とはココが違った」という部分を教えてください。



木村 わたしは華乃ちゃんのことを“すごく真面目な先輩”だと思っていたんです。最初のレッスンでもすごく親切に教えてくれたし。でも実際は“意外に面白かった”♪



──体育会系だからストイックだけど、基本的にギャグをやりたくて仕方がない面白さんですからね。



戸高 写真で見ていたイメージでは、みんな明るくて元気なんだなと思っていたんですけど……。



──実は……。



戸高 やっぱり明るくて元気でした!



──(ズッコケ)。あっ、想像通りだったんですね(苦笑)。



戸高 あっ、でも(森)萌々穂ちゃんが結構、ストレートに物事を言うのにはビックリしました。



──もうちょい腹黒いヒネくれた人だと思っていたと。



戸高 逆に、いつもニコニコしていて優しい人だと思っていたんですけど……いえ、もちろん優しいんですけど、あんなにズバッと言うとは思っていなかったという意味です!



佐藤 たしかに真面目なイメージがあったんですけど、実はみんな面白くって、そこには驚きました。



──では、また転入式の話に戻します。あんなにたくさんの父兄さんに見られている中でのパフォーマンスって、マジで緊張しますよね。



戸高 たしかにお客さんの数が多すぎてビックリはしましたが、緊張は全然しませんでした。それ以上に、とにかく楽しくパフォーマンスができて良かったです。



木村 わたし、父兄さんって女の人ばっかりだと思っていたんですけど、男の人もたくさんいてビックリしました!



佐藤 私は逆に女性ユニットを応援するのは男性、メンズユニットを応援するのは女性だとばかり思っていたので、父兄さんに女性もたくさんいると知って、性別に関係なくファンの皆さんが応援してくださっていて、すごいなぁって思いました。



──転入式でも感じましたが、佐藤さんは本当に優等生って感じでなんか新鮮ですね! 3人はお互いをどう呼び合っているんですか?



佐藤 私は“美湖ちゃん”“咲愛ちゃん”って呼んでいます。



戸高 私は呼び捨てで“愛桜”に“咲愛”ですね。



木村 わたしは“愛桜ちゃん”“美湖ちゃん”。



──それぞれのお名前を見るだけで、新時代の訪れを感じます。さくら学院は成長期限定ユニットなワケですが、まずは皆さんどこを成長させていきたいですか?



佐藤 先輩たちはみんな歌もお腹から声が出ているし、ダンスもキレキレなので、まずは先輩たちに近づけるようにもっと努力して、リアル学校とも両立させて顔笑っていきたいです!



──その両立がなかなか難しいんですよね。ちなみにこの中で勉強ができる人、手を挙げて!



一同(無言で微動だにしない)



──えっ、このパターンだと佐藤さんとか勉強できるキャラだったりしますが……。



佐藤 できません!



──戸高さんも?



戸高 (食い気味で)できません!



──木む……。



木村 (さらに食い気味で)できません!



──木村さんは勉強できそうなんですけどね〜。



木村 ありがとぉ〜ございますぅ〜!



──なんか野崎(結愛)さんと同じ匂いを感じるんだよなぁ(苦笑)。



──佐藤さんには意外な一面があったりしそうですが。



佐藤 本当にこのまんまです♪



──素直に伸び伸びと成長していくことを期待しております(笑)。では戸高さん。



戸高 ダンスのクセをなるべく無くすように意識して、もうちょっとソロパートを増やしてもらえるように顔笑っていきたいです!



──とはいえ転入式でいきなりのソロパートなんて、相当期待されている証拠!



佐藤 歌もすごい上手なんです!



──そうなるとやはり転入生で1番の歌ウマは……。



佐藤・木村 美湖ちゃん!



──ダンスもやはり……。



佐藤・木村 美湖ちゃん!!



──トークは……。



戸高 トークは咲愛が上手です!



──となると佐藤さんは……。



戸高 愛桜もおしゃべりが上手ですし、あと……。



木村 おしとやか。



──なんか分かります。戸高さんは見た目も雰囲気もクール系ですが、実際は?



戸高 よくそう思われがちなんですが、実際は華乃ちゃんみたいな感じです(笑)。



木村 よく華乃ちゃんと2人でフザケあったりしているよね。



戸高 そんな部分ももっと出していけたらなと。



──慣れたら一気に爆発するタイプと見ました。期待しています! 木村さんはどう?



木村 もっと身長を大っきくしたいし、歌うこと自体は好きなんですが、どうしても音程がズレちゃって……なのでそこを顔笑りたいです!



──当面のライバルは野崎さんですね。



木村 すぐに(身長を)追い抜きたいです!



佐藤 咲愛ちゃんはすごく(身長が)伸びてるもんね♪



木村 もう今ドキです!



佐藤 今ドキ(笑)?



木村 身長が今ドキです!



戸高 どういうこと(苦笑)!? でもたしかにメッチャ伸びてるからね。



木村 そう! 自分ではかなり伸びたなって思っています☆



佐藤 前は(自分の腕を下に伸ばした状態で、ヒジの辺りを指差して)このくらいだったのが、今は(同じく、二の腕の真ん中ら辺を指差しつつ)このくらい!



──ソレ、だいぶ伸びたなぁ〜「転入生オリエンテーション」が楽しみですね(※後日、同イベント内での身長測定にて、3cm伸びたと判明し、6月16日時点での野崎さんとの身長差は9.5cm)。



──木村さんも小5にしては落ち着いた雰囲気ですよね。



木村 でもわたしって、本当はもっとキャピキャピしてるんです! 家ではもうテンションが「キヤvygb;おtvg(聞き取り不可能)〜!!」って感じで。



──ちょっとよく分からないけど、まだまだ秘めた力を持っているということダケは理解できました。最後にこれから色んなことに挑戦していくとは思いますが、職員室の先生に個人的リクエストがあれば教えてください! 例えば部活動とか。



木村 部活動なら、ずっとバトンをやってきたのでバトン部を復活させたいです! あとはわたし、意外と足が速い方なんで、ここなちゃんと駆けっこ対決もしてみたい!



──昨年度、50m走が速いってことで森さんと対決したら「ほぼ変わらなかった」という残念な結果に終わった野中さんなんで、意外と勝てちゃう可能性もありますよ! 戸高さんは?



戸高 メンバー同士でダンスバトルをしてみたいです。



──さすがASH仕込み! ちなみにそれはソロで?



戸高 せっかくならチームバトルがイイですね! 自分たちでフリとかも考えて本気で勝負するっていう。もしソロでやるなら華乃ちゃんとバトルしたいです!



──ぜひレギュラー番組や学院祭で実現を。最後は佐藤さんのリクエストをどうぞ!



佐藤 私はピアノとバイオリンをやっているので、そよ(吉田爽葉香)ちゃんと一緒に演奏できたらいいなって思っています♪ あとは、縄跳びの2重跳びも意外と得意なので、誰が1番多くできるか対決とかしたいです(※後日、「転入生オリエンテーション」の種目として、縄跳びの二重跳びが登場。佐藤さんの結果は惜しくも5回……)!



──転入生3人とも、在校生に挑んでいくスタイルというのが実に頼もしいですね。では、さくら学院生活を思いっきり楽しんでいってください。ありがとうございました!

