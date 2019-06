日本通で知られるロンドン出身のエレクトロ・デュオ、ホンネが日本語クイズに挑戦する動画がワーナーミュージック・ジャパンの洋楽専用チャンネルにて公開されている。



2ndアルバム『Love Me / Love Me Not』(2018年)を引っさげて行われた3月の来日公演も盛況だったホンネ。日本語の「本音」を由来としたユニット名はもちろん、アトランティック・レコード内で自ら立ち上げたレーベル名が「Tatemae Recordings(建前レコーディングス)であったり、シングル「Someone That Loves You」のMVでは東京の街が映し出されていたりと、日本に対する愛が深い彼らの日本語の実力はいかに? 彼らの素顔が垣間見える貴重な映像をお見逃しなく。