明治安田生命J1リーグ第16節が各地で行われた。
横浜F・マリノスは松本山雅FCと対戦。激しい攻防が続いた試合は終盤までスコアレスで進む。迎えた80分にエジガル・ジュニオが先制点を記録すると、このゴールを守り切って勝利。暫定ながらリーグ2位に浮上した。
17位に沈むガンバ大阪は湘南ベルマーレとホームで対戦。スコアレスで迎えた後半アディショナルタイムにドラマが待っていた。食野亮太郎がネットを揺らし、G大阪が4試合ぶりの白星を収めた。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J1第16節
北海道コンサドーレ札幌 3ー1 サガン鳥栖
横浜F・マリノス 1ー0 松本山雅FC
ヴィッセル神戸 2ー2 大分トリニータ
名古屋グランパス 1ー2 清水エスパルス
ガンバ大阪 1ー0 湘南ベルマーレ
セレッソ大阪 2ー0 ジュビロ磐田
ベガルタ仙台 2ー0 FC東京
■J1順位表
1位 FC東京（勝ち点33／得失点差＋11）
2位 横浜FM（勝ち点30／得失点差＋7）
3位 川崎（勝ち点28／得失点差＋12）※1試合未消化
4位 鹿島（勝ち点27／得失点差＋11）※1試合未消化
5位 札幌（勝ち点27／得失点差＋3）
6位 大分（勝ち点26／得失点差＋5）
7位 名古屋（勝ち点25／得失点差＋9）
8位 広島（勝ち点23／得失点差＋8）※1試合未消化
9位 C大阪（勝ち点23／得失点差＋3）
10位 浦和（勝ち点21／得失点差－6）※1試合未消化
11位 仙台（勝ち点19／得失点差－4）
12位 清水（勝ち点19／得失点差－12）
13位 神戸（勝ち点18／得失点差－3）
14位 G大阪（勝ち点17／得失点差－5）
15位 湘南（勝ち点17／得失点差－6）
16位 松本（勝ち点16／得失点差－11）
17位 磐田（勝ち点14／得失点差－7）
18位 鳥栖（勝ち点13／得失点差－15）
■J1第17節対戦カード（29日、30日）
▼29日
18：00 松本 vs G大阪
19：00 FC東京 vs 横浜FM
▼30日
18：00 神戸 vs 名古屋
18：30 鹿島 vs 広島
19：00 仙台 vs 札幌
19：00 湘南 vs C大阪
19：00 磐田 vs 川崎
19：00 大分 vs 浦和
19：30 鳥栖 vs 清水