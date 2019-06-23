明治安田生命J3リーグ第13節が各地で行われた。
ロアッソ熊本はブラウブリッツ秋田のホームに乗り込んだ。北村知也の逆転ゴールで勝利を収めた。ギラヴァンツ北九州が藤枝MYFCと引き分けたため、熊本が首位に浮上した。
AC長野パルセイロはY.S.C.C.横浜と対戦。3失点を喫し、0－3で敗れた。この結果を受けて、長野は最下位に転落した。
今節の結果と順位表は以下の通り。
■J3第13節
ギラヴァンツ北九州 0－0 藤枝MYFC
ブラウブリッツ秋田 1－2 ロアッソ熊本
Y.S.C.C.横浜 3－0 AC長野パルセイロ
ガンバ大阪U－23 3－1 ガイナーレ鳥取
FC東京U－23 1－0 アスルクラロ沼津
カターレ富山 1－2 ヴァンラーレ八戸
セレッソ大阪U－23 3－0 SC相模原
ザスパクサツ群馬 3－1 カマタマーレ讃岐
■J3順位表
1位 熊本（勝ち点26／得失点差＋6）
2位 北九州（勝ち点25／得失点差＋8）
3位 讃岐（勝ち点22／得失点差＋4）
4位 群馬（勝ち点21／得失点差＋10）
5位 藤枝（勝ち点21／得失点差0）
6位 C大23（勝ち点20／得失点差＋2）
7位 富山（勝ち点20／得失点差＋2）
8位 G大23（勝ち点19／得失点差＋7）
9位 相模原（勝ち点18／得失点差－2）
10位 八戸（勝ち点17／得失点差＋2）
11位 岩手（勝ち点16／得失点差－3）※1試合未消化
12位 沼津（勝ち点15／得失点差－3）
13位 YS横浜（勝ち点15／得失点差－7）
14位 鳥取（勝ち点15／得失点差－7）
15位 F東23（勝ち点14／得失点差－5）
16位 福島（勝ち点13／得失点差－4）※1試合未消化
17位 秋田（勝ち点13／得失点差－4）
18位 長野（勝ち点13／得失点差－6）
■J3第14節（6月29日、30日）
▼29日
15：00 岩手 vs 北九州
17：00 藤枝 vs YS横浜
18：00 富山 vs 讃岐
19：00 鳥取 vs F東23
▼30日
13：00 八戸 vs 秋田
15：00 福島 vs C大23
15：00 沼津 vs 相模原
17：00 長野 vs G大23
18：00 熊本 vs 群馬