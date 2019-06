TVアニメ「アイドルタイムプリパラ」に登場する男子アイドルチーム・WITH初のフルアルバム「ALWAYS WITH YOU!!!」が、10月23日にリリースされる。

これは本日6月23日に千葉・舞浜アンフィシアターにて開催されたWITHの単独ツアー「WITH #IIZE Tour 2019 by IdolTimePripara」の東京公演にて発表されたもの。本アルバムには、本日披露された「好きにしてI-I-Z-E」「DANCE PRINCE」といった楽曲や、「スーパー・ダーリン」「Quest Milky Way!」など新規楽曲6曲を含む全12曲を収録。また初回限定盤と通常盤の2形態が用意され、初回限定盤には「プリパラ」シリーズを手がける森脇真琴監督がシナリオを書き下ろしたドラマCDが同梱されることも伝えられた。

人気曲「好きにしてI-I-Z-E」にて幕を開けた「WITH #IIZE Tour 2019 by IdolTimePripara」の昼の部では、さっそく客席から「いいぜ!」コールが鳴り響く。続く「DANCE PRINCE」では夢川ショウゴ役の山下誠一郎、三鷹アサヒ役の小林竜之、高瀬コヨイ役の土田玲央の3人が、一糸乱れぬダンスを披露する。さらに客席に降り、お立ち台から「Make it!」を歌唱すると観客のボルテージは最高潮に。またこの日のために書き下ろされた朗読劇「めざせ!アクションスター編」では、小気味よい掛け合いに会場が笑いに包まれた。

中盤のバラエティコーナーとグッズ紹介が終わると、WITH初の試みとなるソロコーナーへ。小林が、新規書き下ろしとなる「MYCS」を1stツアー時の衣装で披露すると、会場は赤色のペンライトに染まり、続く新曲「エスコート・パレット・ショウタイム!」をトロッコに乗った山下が歌えば「ショウゴ!」のコール&レスポンスが飛び交う。そして土田による「SHOW ME SO SWEET RULE」では、EDMサウンドに乗せたダンスで観客を魅了する。さらに新曲「スーパー・ダーリン」を、この日初お披露目となる衣装でパフォーマンス。土田の「俺の銀河系……」というセリフに、黄色い歓声が上がった。

山下から、WITH初のフルアルバム「ALWAYS WITH YOU!!!」のリリースが発表されると、観客からは「おめでとう!」と祝福の声が届く。小林は「ここにいるみんなのお陰でCD発売が叶いました。マジありがとー!」と自身の演じるキャラクターらしい言葉で感謝の気持ちを述べる。さらに山下が「宇宙一のライブをお届けするよ! 準備はいい?」と投げかけ、新曲「Quest Milky Way!」を披露。続けて、3人がタオルを手にアルバムの表題曲となる「ALWAYS WITH YOU!!!」をパフォーマンスすると、客席も一体となって盛り上がった。最後に、山下は「これやらなきゃ終われないよね?」と客席を煽り、WITHの代名詞である「Giraギャラティック・タイトロープ」を歌い上げ、本公演は幕を閉じた。

なお「ALWAYS WITH YOU!!!」の発売を記念し、WITHの3人によるトークとお渡し会が開催されることも決定。11月3日に東京・AKIHABARAゲーマーズ本店にて実施される。イベントの参加には、ゲーマーズ全店舗およびゲーマーズオンラインショップにて「ALWAYS WITH YOU!!!」を購入または予約するともらえる抽選応募用紙が必要となる。締め切りは10月14日23時59分。申し込みの詳細は公式サイトにて確認を。

「ALWAYS WITH YOU!!!」収録曲

・Giraギャラティック・タイトロープ

・好きにしてI-I-Z-E

・DANCE PRINCE

・BLASTING CLAP!

・ALWAYS WITH YOU!!!

・リフレイン・ザ・シンフォニー

・スーパー・ダーリン

・Quest Milky Way!

・エスコート・パレット・ショウタイム!

・MYCS

・SHOW ME SO SWEET RULE

・JUST NOW!

「ALWAYS WITH YOU!!!」発売記念イベント

日時:2019年11月3日(日)1回目13:30開場、14:00開演、2回目16:00開場、16:30開演

場所:AKIHABARAゲーマーズ本店 6F

出演者:山下誠一郎(夢川ショウゴ役)、小林竜之(三鷹アサヒ役)、土田玲央(高瀬コヨイ役)

(c) T-ARTS / syn Sophia / テレビ東京 / IPP製作委員会