海外ドラマ「プリズン・ブレイク」のコミカライズ連載が、本日6月23日よりピッコマにてスタートした。

20世紀フォックス映画による監修のもと新鋭の曽山彦介が作画を務める「プリズン・ブレイク シーズン1」は、凶悪犯罪者ばかりが収容されるフォックスリバー州立刑務所を舞台にしたサスペンス。無実の罪で投獄された兄・リンカーンを救うため、主人公のマイケルは綿密な計画を備えて、兄弟での脱獄を企てるが……。ピッコマでは現在4話まで公開中。

曽山彦介コメント

「プリズン・ブレイク」という自分に最も適したドラマ原作で、漫画が描ける幸運に感謝しています。自身で考えうる限り最高のコミカライズでお届けしますので、皆様ぜひ楽しんで下さい!!

PRISON BREAK Season 1 TM&(c) 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved Japanese translation published by arrangement with Twentieth Century Fox Licensing and Merchandising,a division of Fox Entertainment Group, Inc. through The English Agency (Japan) Ltd.