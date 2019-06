アニメ「プリパラ」シリーズの「アイドルタイムプリパラ」に登場する人気男子チーム「WITH」の声優陣による単独ライブイベント「WITH #IIZE Tour 2019 by IdolTimePripara」が6月23日、舞浜アンフィシアター(千葉県浦安市)で開催された。夢川ショウゴ役の山下誠一郎さん、三鷹アサヒ役の小林竜之さん、高瀬コヨイ役の土田玲央さんが登場し、昼、夜の2公演で合わせて約4000人を動員。アニメの男子専用プリパラ(ダンプリ)のライブシーンのように「いいぜ!いいぜ!」というファンのコールが巻き起こった。

「アイドルタイムプリパラ」は2018年3月に放送を終了したが、WITHの初のフルアルバム「ALWAYS WITH YOU!!!」が10月23日に発売されるなど根強い人気を誇る。アサヒ役の小林さんは「皆さんに笑顔になっていただけて本当に幸せ。もっともっと頑張っていきたい」と語った。

ライブでは「Giraギャラティック・タイトロープ」「好きにしてI-I-Z-E」のほか、初のフルアルバム「ALWAYS WITH YOU!!!」に収録される新曲「スーパー・ダーリン」「JUST NOW!」「Quest Milky Way!」などを初披露。アサヒの「MYCS」、ショウゴの「エスコート・パレット・ショウタイム!」、コヨイの「SHOW ME SO SWEET RULE」といったソロ曲もお披露目された。

「プリパラ」のオープニングテーマ「Make it!」をカバーしたほか、朗読劇「めざせ!アクションスター編」も披露した。ライブは7月15日に神戸国際会館こくさいホール(神戸市中央区)でも開催される。