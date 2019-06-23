「令和元年度（平成31年度）全国高等学校総合体育大会 サッカー競技大会（インターハイ）」に出場する全52校が決定した。
23日、埼玉県予選を西武台高校が勝ち抜き、全52校が出揃った。山梨県は、準決勝で、昨年度本大会王者の山梨学院高校を下した韮崎が決勝でPK戦を制し出場権を勝ち取った。神奈川県は昨年度本大会準優勝の桐光学園と、東海大相模が夏の大会を戦う。
また、初出場は岩手の専大北上高校、東京の大成高校の2校。今大会から2枠は北海道、東京、神奈川、大阪、開催都道府県の代表校となる。
沖縄県で行われる今大会は7月25日の開会式、26日の開幕戦に始まり、8月1日に閉幕する。出場する全52校は以下の通り。
■インターハイ出場校
▼北海道、東北
北海道：札幌第一（9年ぶり7回目）、北海（2年連続9回目）
青森：青森山田（20年連続23回目）
岩手：専大北上（初出場）
宮城：聖和学園（8年ぶり3回目）
秋田：秋田商（2年ぶり34回目）
山形：羽黒（2年連続9回目）
福島：尚志（10年連続12回目）
▼関東
茨城：水戸商（8年ぶり23回目）
栃木：矢板中央（2年連続9回目）
群馬：前橋育英（3年連続16回目）
埼玉：西武台（4年ぶり11回目）
千葉：日体大柏（33年ぶり2回目）
東京：國學院久我山（2年連続10回目）、大成（初出場）
神奈川：桐光学園（2年連続14回目）、東海大相模（2年ぶり2回目）
山梨：韮崎（6年ぶり30回目）
▼北信越
新潟：北越（12年ぶり3回目）
長野:松本国際（2年連続4回目）
富山：富山第一（3年連続28回目）
石川：星稜（8年連続27回目）
福井：丸岡（2年ぶり31回目）
▼東海
静岡：清水桜が丘（4年ぶり2回目）
愛知：名経大高蔵（2年ぶり2回目）
岐阜：帝京可児（2年ぶり6回目）
三重：四日市中央工（4年ぶり29回目）
▼関西
滋賀：近江（2年ぶり2回目）
京都：京都橘（2年ぶり5回目）
大阪：阪南大（3年連続4回目）、関大一（13年ぶり4回目）
兵庫：三田学園（4年ぶり2回目）
奈良：五條（13年ぶり3回目）
和歌山：初芝橋本（3年連続16回目）
▼中国
鳥取：米子北（12年連続15回目）
島根：大社（12年ぶり11回目）
岡山：作陽（2年連続23回目）
広島：広島皆実（3年ぶり15回目）
山口：西京（3年ぶり5回目）
▼四国
香川：香川西（2年ぶり11回目）
徳島：徳島市立（6年連続18回目）
愛媛：新田（4年ぶり7回目）
高知：高知（7年ぶり15回目）
▼九州
福岡：東福岡（8年連続17回目）
佐賀：佐賀北（9年ぶり10回目）
長崎：長崎日大（2年連続6回目）
熊本：大津（2年連続20回目）
大分：大分（2年連続12回目）
宮崎：日章学園（4年連続15回目）
鹿児島：神村学園（3年連続6回目）
沖縄：那覇西（2年ぶり16回目）、西原（12年ぶり5回目）