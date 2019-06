ももクロ佐々木彩夏＆AKB48下尾みうが表紙『OVERTURE』最新号なか見せ【画像17点】

明日24日(月)アイドル×ファッションカルチャーマガジン『OVERTURE』(オーバーチュア)019号が発売となる。ENTAME nextではその中身を画像つきで紹介する。

[表紙・巻頭]佐々木彩夏(ももいろクローバーZ)

6月11日に23歳の誕生日を迎えた佐々木彩夏が表紙に登場。10ページにわたるグラビアと、「アイドル」について、そして「これからのこと」を語った等身大のインタビューも収録。



[特集1]乃木坂46

混沌とした世界の中にいながらも絶対的な存在感で強く生きる2人の女の子をコラージュで表現した堀未央奈×鈴木絢音グラビア。そして掛橋沙耶香、早川聖来の4期生ペアは、とある撮影のプロセスを追ったファッションドキュメンタリー。個人掘り下げ連載には、渡辺みり愛が登場。



■堀未央奈&鈴木絢音/グラビア





■掛橋沙耶香、早川聖来/グラビア





■渡辺みり愛/特集





[特集2]欅坂46

上村莉菜×松平璃子が魅せるのは、一致しているようでいてどこか違う、様々な視点から捉えた”不一致”をテーマにしたファッションストーリー。自身の中にある何かに遭遇したとき、秘められた世界の扉が開く──井上梨名×山崎天(※崎の右は「立」が正式表記)が奏でる曖昧でアンニュイな違和感。そして読み物は、「1期生×2期生」の知られざる関係性を探る小林由依&森田ひかる、小池美波&田村保乃、尾関梨香&山崎天3つの対談。



■上村莉菜&松平璃子/グラビア





■井上梨名&山崎天(※崎の右は「立」が正式表記)/グラビア





■AKB48

下尾みう、佐々木優佳里、浅井七海、佐藤美波、馬嘉伶スペシャルグラビア





■Sucheese

AKB48矢作萌夏&久保怜音対談、NMB48梅山恋和インタビュー、SKE48末永桜花、HKT48渡部愛加里、NGT48小熊倫実、STU48石田千穂Q&A。そして全員の幼少期の写真特別公開!





[ハロー!プロジェクト]

■宮本佳林(Juice=Juice)

2008年にハロプロエッグに加入してから約11年、ハロー!プロジェクトを牽引するエースの1人に上り詰めた“ストイックの女王”の素顔を知るための完全保存版辞典。



■BEYOOOOONDS

結成時から異様なほど個性を爆発させている、ハロー!プロジェクトの隠し玉たる彼女たちをもっと知るためのアレコレを大公開!



■TEAM SHACHI

新体制で再び動き出したTEAM SHACHI。彼女たちから滲み出すcolorsが混ざり合い、白く無機質なラボラトリーを新たな色へと染めていく。





■さくら学院(藤平華乃&森萌々穂)

“放課後”をテーマに切り取る、いつもの2人のいつもの日常。





■アイドル楽曲のトレンド分析2019

加茂啓太郎、劔樹人、荻原梓、高田メタル(ELLEGARDEN)(※高は「はしごだか」が正式表記)、コショージメグミ&矢川葵(Maison book girl)が語る、「なぜその歌は魅力的なのか?」。





【VOICE】

竹達彩奈





■上坂すみれ「服飾ペレストロイカ」

ロリータを愛する上坂すみれのファッション観に革命を起こせたら……という一方的な願望を込めた連載。第一回目のファッションアイテムは「トラックスーツ」。すみぺの嫌々感満載!





■原田珠々華「東京すずがたり」

シンガーソングライター原田珠々華がまだ見ぬ東京の形式を探す。無垢な彼女が東京の街々に触れ、何を想うのか。彼女の書き下ろしの詩とともに紹介していく。





■If she is wearing a New Era? にはTEAM SHACHIの咲良菜緒が登場





【連載】

三品瑠香(わーすた)/高田メタル(ELLEGARDEN)(※高は「はしごだか」が正式表記)/吉井美優(26時のマスカレイド)/さくら学院 職員室/ほか





※左が表紙、右が裏表紙

