HYDEが“籠城型”のライブツアー「HYDE LIVE 2019」の初日公演を昨日6月22日に東京・Zepp Tokyoで開催した。

3月から4月にかけて行われたアジアツアー、5月に開催されたアメリカツアーを経て日本に帰還したHYDE。この日は最新アルバム「ANTI」リリース後初の国内公演ということもあり、フロアは期待と興奮に満ちた空気が漂っていた。そして、開演時刻である「16:66(17:06)」がスクリーンに映し出された瞬間、大歓声がHYDEとバンドメンバーを迎えた。

HYDEは昨年6月にソロ活動を本格的に再始動した際にもZepp Tokyoでツアーのスタートを切り、当時から「ANTI」に収録されている楽曲を惜しみなく披露。その後、約1年をかけて単独公演やライブイベントで新曲を浸透させ、並行してライブでより盛り上がるようにとアレンジなどのアップデートを重ねてきた。その結果、この日パフォーマンスされた「ANTI」の収録曲は、何度も大きなシンガロングやコール&レスポンスを巻き起こし、会場に熱狂的な空間を作り出した。また“ホーム”とも言えるZepp Tokyoのステージに立ったHYDEは、鬼気迫るようなパフォーマンスを繰り広げつつ、どこか余裕のあるリラックスした表情を浮かべる場面も。ダークかつヘビーな曲では激しく吠えるようにシャウトし、バラードでは艶のある歌声でフロアを満たしオーディエンスを圧倒していた。

MCでは「この日をずっと楽しみにしてきました。レスポンス、バッチリじゃない?」とファンの反応を絶賛。また「アルバムは魂が入っていないロボットみたいなものだから。みんなが参加することで楽曲は完成します」と呼びかけた。その言葉に応えるように観客の盛り上がりは加熱していき、HYDEに「去年と違ってスタートダッシュがいい感じで恐ろしい。この先どうなっちゃうのかな?」と言わしめるほどだった。ライブの終盤でHYDEは「やっとこれから始まる……みんな楽しそうだから俺はもう怖いものはないな。この夏は突っ走っていくからついてこいよ! その代わりに誰にも負けないから、安心してついてきてくれよ」と明言。最後にはファンとの別れを惜しむように投げキッスを繰り返し、「最後まで見届けてください」と口にしてステージをあとにした。

なお「HYDE LIVE 2019」はフェスを挟みつつ、9月1日の北海道・Zepp Sapporo公演まで続く。

HYDE LIVE 2019

