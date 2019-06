三浦春馬が7月16日(火)21:00に関西テレビ、フジテレビ系で放送スタートする主演ドラマ「TWO WEEKS」の主題歌「Fight for your heart」を担当する。

「TWO WEEKS」は、2013年に韓国のMBCで放送されていた同名ドラマの日本版。殺人の濡れ衣を着せられた主人公・結城大地が、白血病を患う娘・はなを救うため逃亡を続ける2週間が描かれる。韓国版ドラマを観た三浦が、「愛するものために闘う」という原作のテーマや作品の世界観を表現する際に、芝居だけでなく自身が歌唱することによって作品に厚みが出るのでは、と考えたことから主題歌担当に至った。レコーディングについて三浦は「プロデューサーから、ミュージカルなどでは挑戦したことがなかった歌い方、音域、フェイクを求められ、それに精一杯応えていくプロセスがとても刺激的で興奮しました」と振り返っている。

三浦が歌う主題歌「Fight for your heart」は、三浦大知や安室奈美恵に歌詞を提供した岡嶋かな多が作詞、EXOやSHINeeの楽曲プロデュースを行ったJeff Miyaharaが作曲した。力強いピアノとストリングスのサウンドに、三浦のハイトーンボイスが合わさった、疾走感のある楽曲となっている。

8月7日には、「Fight for your heart」を表題曲とした三浦の1stシングルのリリースが決定。本作はDVD、40ページ分のフォトブックが付属する初回限定盤、CDのみの通常盤が用意され、DVDには表題曲のミュージックビデオのほか、レコーディングや、MVおよびジャケット撮影に密着したドキュメンタリーが収められる。

三浦春馬 コメント

ドラマのストーリーと主人公の心情に沿った、アップテンポで熱く、聞いていて高揚感を感じる曲になったと思います。このドラマのために生まれてきた曲なので、演じる自分の身に浸透していく感覚が印象的でした。

レコーディングの際にはプロデューサーから、ミュージカルなどでは挑戦したことがなかった歌い方、音域、フェイクを求められ、それに精一杯応えていくプロセスがとても刺激的で興奮しました。

この曲を聴いていただくことがキッカケとなり、ドラマに関心を持ち、観てくださる方がいれば嬉しいです。

関西テレビ / フジテレビ系「TWO WEEKS」

2019年7月16日(火)21:00~

※以降毎週火曜日21:00より放送

※初回15分拡大

三浦春馬「Fight for your heart」収録内容

CD

01. Fight for your heart

02. YOU

初回限定盤付属DVD

・「Fight for your heart」MUSIC VIDEO、レコーディングやMV、ジャケット撮影に密着したドキュメンタリーを収録。