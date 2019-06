ビートルズ、クラプトン、ニルヴァーナまで　京橋でロックアイコン写真展

ロック史のアイコンと言える伝説的ロックミュージシャンの写真を展示販売する「クラシックロックフォトグラフィー展示会」が、72ギャラリー(東京・中央区京橋)にて、7月3日〜7月14日まで開催される。



同展示会では、写真コレクターのブルース・ポーマー氏によるコレクションを中心に、アルバムカバー写真なども展示販売される。登場するミュージシャンは、アルバムカバー写真で著名な写真家のヘンリー・ディルツ、エド・ペルスタイン、マイケル・プットランド撮影によるビートルズ、ローリング・ストーンズ、ボブ・ディラン、ジミ・ヘンドリックス、レッド・ツェッペリン、デヴィッド・ボウイ、クラッシュなど。



また、ジャズミュージシャンの写真で著名なウィリアム・エリス撮影のディジー・ガレスピー、ハービー・ハンコック、マイルズ・デイヴィス、BBキング、ジャック・ブルース、ポール・マッカートニーの写真も展示される。





ローリング・ストーンズ(Photo by Chester Simpson)







エリック・クラプトン(Photo by Michael Putland)



※ビートルズ、ニルヴァーナなどの写真はこちら





クラシックロックフォトグラフィー写真展

日程:2019年7月3日(水)〜7月14日(日)(月・火曜日休館)

開館時間 :12:00〜19:00(最終日は17:00まで)

入場料 :無料

会場:TOKYO INSTITUTE OF PHOTOGRAPHY・72ギャラリー

〒104-0031 東京都中央区京橋3-6-6 エクスアートビル1F

東京メトロ銀座線 京橋駅より徒歩1分

詳細:https://tip.or.jp/2019/3476