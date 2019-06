7月6日(土)13時30分から生放送される日本テレビ系夏の音楽の祭典『THE MUSIC DAY 2019 ~時代~』で、嵐が「Troublemaker」を含む「20周年SPメドレー」を披露することがわかった。他にも、豪華アーティストがつなぐ10種類のSPメドレーを実施。今回は、新たに3つのメドレーが発表された。



嵐の櫻井翔が総合司会を務める今年の『THE MUSIC DAY』では、すでに発表されている「ジャニーズシャッフルデビュー曲メドレー」に加え、嵐の「20周年SPメドレー」や、「ピアノメドレー」、「ハイトーンメドレー」や「再生1億超えメドレー」が披露される。



『THE MUSIC DAY』の開催日である7月6日が「ピアノの日」であることにちなんだ「ピアノメドレー」では、ピアニスト・清塚信也の伴奏のもと、木村カエラ、西田敏行、三浦大知がそれぞれ「Butterfly」「もしもピアノが弾けたなら」「ふれあうだけで ~Always with you~」といった名曲を歌い上げるほか、スキマスイッチも「全力少年」で参加する。



「ハイトーンメドレー」では、ハイトーンに定評のあるアーティストが集結。小野正利が「You're the Only…」、小柳ゆきが「愛情」、手越祐也(NEWS)が「紅」、広瀬香美が「ゲレンデがとけるほど恋したい」、そして、ミュージカルでお馴染みのアニーが『アニー』の主題歌「Tomorrow」を美しい高音で披露する。



そして、ネット動画再生回数1億回を超える大ヒット曲ばかりを集めた「再生1億超えメドレー」では、AKB48、桐谷健太、三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE、DA PUMP、ピコ太郎が登場。「ヘビーローテーション」「海の声」「R.Y.U.S.E.I.」「U.S.A.」「PPAP」など、誰もが耳にしたことのある大ヒット曲で会場を盛り上げる。



さらに、メドレーのほかにも、毎年恒例となっている「嵐にしやがれ コラボ企画」も実施。大野智と松本潤は食器で作った楽器「食琴」で「道化師のギャロップ」の超高速演奏に挑み、二宮和也と相葉雅紀は3輪自転車で「イッツ・ア・スモールワールド」を奏でる。