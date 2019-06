アニソンの充実ぶりで知られるタワーレコード新宿店のアニメ担当バイヤー樋口翔さんが、アニソンの売れ筋や販売現場の生の声を伝える「新宿アニソンスコープ」。同店の6月10~16日の1位は、前回に続き声優の豊田萌絵さんと伊藤美来さんによるユニット「Pyxis(ピクシス)」の4枚目のシングル「恋せよみんな、ハイ!」でした。

◇先週の結果

2週連続で首位を獲得した「恋せよみんな、ハイ!」は、表題曲がテレビアニメ「ノブナガ先生の幼な妻」のオープニングテーマとなっています。「ラブライブ!」シリーズなどの楽曲を手がけてきた畑亜貴さんが作詞、アニメ「けいおん!」のオープニングテーマ「Cagayake!GIRLS」を手がけたことで知られるTom-H@ckさんが作曲・編曲を担当。ハイスピードな和風テクノ調の楽曲となっています。

2位には、スマートフォン向けブラウザーゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」(シャニマス)の新CDシリーズの第3弾「THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 03」がランクインしました。これは、ゴシック調のファッションが特徴の5人組のユニット「アンティーカ」の新曲を収録。2018年にリリースされた同ユニットの前作でも印象的だったメタリックな曲調をより強めた、クールでスタイリッシュな楽曲に仕上がっています。

5位には、声優の悠木碧さんの約4年ぶりとなるニューアルバム「ボイスサンプル」が初登場しました。悠木さんが声優として出演したテレビアニメ「僕の彼女がマジメ過ぎるしょびっちな件」のオープニングテーマ「永遠ラビリンス」や、「ピアノの森」のエンディングテーマ「帰る場所があるということ」などを収録しており、さまざまな作品で見せる演技力を音楽にも反映した内容となっています。

今回は、1位の「恋せよみんな、ハイ!」のほかにも、劇場版アニメ「プロメア」のサウンドトラック盤「プロメア オリジナルサウンドトラック」、テレビアニメ「キャロル&チューズデイ」のオープニングテーマとエンディングテーマを収録した「Kiss Me/Hold Me Now」、スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ! シアターデイズ(ミリシタ)」のCDシリーズ「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 17 STAR ELEMENTS」などが前回に続きランクインしています。

◇今週の動向

スマートフォン向けゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」(デレステ)のCDシリーズ第29弾「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS STARLIGHT MASTER 29 クレイジークレイジー」、テレビアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ劇場(しんげき) CLIMAX SEASON」の6月度エンディングテーマ「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS LITTLE STARS! TAKAMARI☆CLIMAXXX!!!!!」の高い初動が予想されます。

また、スマートフォン向けゲーム「Tokyo 7th シスターズ」に登場するユニット「Le☆S☆Ca」のシングル「ミツバチ」、同ゲームのユニット「777☆SISTERS」のシングル「NATSUKAGE-夏陰-」、音楽ユニット「Linked Horizon」が歌うテレビアニメ「進撃の巨人」シーズン3のパート2のオープニングテーマを収録した「真実への進撃」にも注目しています。

◇タワーレコード新宿店アニソンコーナーランキング(左からタイトル、アーティスト)

1位 「恋せよみんな、ハイ!」 Pyxis シングル

2位 「THE IDOLM@STER SHINY COLORS FR@GMENT WING 03」 アンティーカ シングル

3位 「プロメア オリジナルサウンドトラック」 澤野弘之 アルバム

4位 「Kiss Me/Hold Me Now」 キャロル&チューズデイ(Vo.NaiBr.XX & Celeina Ann) シングル

5位 「ボイスサンプル」 悠木碧 アルバム

6位 「I’M THE QUEEN」 The QUEEN of PURPLE アルバム

7位 「THE IDOLM@STER MILLION THE@TER GENERATION 17 STAR ELEMENTS」 STAR ELEMENTS シングル

8位 「Shiny Seven Stars!/366LOVEダイアリー」 Various Artists シングル

9位 「beatmania IIDX 26 Rootage ORIGINAL SOUNDTRACK」 GAME MUSIC アルバム

10位 「8 pieces of love」 中島愛 アルバム

◇プロフィル

樋口翔 タワーレコード新宿店7階(邦楽・販売促進)アニメ担当バイヤー。2014年に町田店から異動。アニメにハマったきっかけは「新世紀エヴァンゲリオン」「BLUE SEED」「VS騎士ラムネ&40炎」など1990年代の作品で、アニソンの中でもキャラソン、とりわけアイドルアニメ関連の楽曲を愛聴。マイアンセムは「アイドルマスターミリオンライブ!」から「Up!10sion Pleeeeeeeeease!」。お気に入りのアニメ、ゲーム作品は「プリティーリズム」「アイドルマスター」「フォトカノ」「サクラ大戦」など。