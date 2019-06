Official髭男dism 10代とともにブラバンで甲子園を応援

TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」では、新しいプロジェクト『ブラバンLOCKS! Supported by GVIDO』が始動しました。夏の甲子園を追うテレビ番組『熱闘甲子園』のテーマソングであるOfficial髭男dismの新曲『宿命』のブラスバンドアレンジバージョンのレコーディングに参加する高校生を募集。甲子園に出場する高校生たちを応援するための音楽を、リスナーとともに作っていきます。6月17日(月)の放送では、Official髭男dismから届いたメッセージをオンエア。パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭が、新たなプロジェクトのスタートを喜びました。こんばんは! Official髭男dismです! 今回、新たなLOCKS!として、ブラバンLOCKS!をスタートすることになりました。というのも、「熱闘甲子園」のテーマソングに僕たちの楽曲が選ばれてまして、それは『宿命』という楽曲なんですが、その楽曲でこの夏を盛り上げていきたいなということで、『宿命』のブラスバンドバージョンを高校生のみなさんとレコーディングするという企画が立ち上がりました。それが、このブラバンLOCKS!でございます!僕とベースのナラちゃんは、高校時代に吹奏楽部として、スタンドから球児たちに“音”でパワーを送っていたこともあったんですけど、今まさに声援を送っている人、送りたい人とも一緒に音を奏でる機会が欲しい、ということで作りました。ぜひ、我こそはと思う全国の吹奏楽部や金管楽器をプレイしているみなさん、プレイ動画を撮ってエントリーをよろしくお願いします!楽器を吹けない人は合唱でもOK! 詳しくはSCHOOL OF LOCK! の公式サイトをチェック!以上、ヒゲダンでした! バイバイ!とーやま校長:やや早口で、プロジェクトの内容を説明してくれたわけだけど……(笑)。あしざわ教頭:結構な情報量でしたよ!とーやま校長:ただ、これは本当に嬉しい!あしざわ教頭:前にゲストに来てくれたときも、「一緒に何かやりたい」って言ってくれてましたもんね!なお、レコーディングされた『宿命』ブラスバンドバージョンは、音源化とオリジナルMV制作が予定されています。応募の締め切りは7月7日(日)23時59分です。募集する楽器パートなど詳細は「ブラバンLOCKS!」の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/2019/brassband/)まで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/