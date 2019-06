でんぱ組.inc 新曲『形而上学的、魔法』作詞作曲は15歳

でんぱ組.incの古川未鈴さんが、6月19日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。6月26日に発売されるニューシングル『いのちのよろこび』のカップリング曲『形而上学的、魔法』を初フルオンエアし、パーソナリティのとーやま校長とあしざわ教頭とともに、この楽曲の作詞作曲を担当した諭吉佳作/menさんについて語りました。あしざわ教頭:『形而上学的、魔法』は、我々がやっている「未確認フェスティバル2018」で審査員特別審査員賞を受賞した、15歳のシンガーソングライター・諭吉佳作/menが作詞作曲を担当しているんですよ。とーやま校長:「あの諭吉佳作/menがでんぱ組に曲を書くんだ!」って衝撃でした。今日は本人も聴いていると思うんですよ。古川:ここで初オンエアできるのが嬉しいです。――ここで、諭吉佳作/menさんからのコメントを紹介とーやま校長、あしざわ教頭、SCHOOL OF LOCK!の生徒のみなさん、お久しぶりです。諭吉佳作/menです!わたしはかねてからでんぱ組.incさんのファンで、特に中学1年の頃、勝手にでんぱ組.incさんに救われていました。でんぱ組.incさんの活動は本当に面白くて、憧れの存在です。まず、この楽曲を制作するにあたり、『世の中の大多数に馴染めずに違和感を感じながら生きている人の心の葛藤』をテーマとさせていただきました。わたしにもそういった苦しみをもった経験は多分にあり、それはでんぱ組.incさんが救ってくれた部分でもありました。周囲の人々に合わせて生活をしていると衝突は避けられますが、結果的には窮屈さを感じることになります。そこから逃げたり抜け出すことができれば、もっと自由になれるだろうと考えました。初めのうちは周囲の理解を得られないかもしれないが、突き詰めて自己を確立していくことで、中には自分らしい姿を受け入れてくれる人もいるのではないか。そして自分自身にもその自由に心が満たされていくのではないか、という願望を歌詞にしました。実際に1年前のわたしは内的な世界だけに留まることをやめ、音楽活動を始めたことで自分の存在を少し肯定することができるようになりました。そういった感覚は、でんぱ組.incメンバーさんたちとも共有できるのではないかと考え制作しました。考えを持ち窮屈な所属の中でも自分らしくあろうとする方に、この曲みたいに自分もなんとかなるかもしれない、と思っていただければとてもよいと思います!とーやま校長:諭吉って、42歳の学者だっけ……?あしざわ教頭:15歳です!(笑)。古川:とても落ち着いていますよね! こんなに素敵な曲を書かれるから、めちゃくちゃ奇抜な天才キッズなのかな、と思っていたんです。そしたらすごく可愛らしい女の子で、こんな方からこんな曲が生まれるのかと、めちゃくちゃびっくりしました! 諭吉さんが仰っている通り、でんぱもはみ出しものだったんですよ。「これでも何とかなってる」、「なんとかできる」みたいなところを表現してくれたのも嬉しいですね。でんぱに救われて楽曲提供してくださって、(今は)でんぱに影響を与えてるわけじゃないですか。お互いに影響を与えあっているっていうのが不思議で嬉しくて、win-winな関係じゃないかなと思いますね。とーやま校長:1回聴いただけでめちゃめちゃカッコいい曲だなって思うし、諭吉佳作/menの宇宙が曲の中に広がってますよね!古川:本当に15歳の口から出ている言葉なのかって思うくらい、素敵な歌詞で! 自分が15歳の頃、何をやっていたんだろうな、って思っちゃいますね(笑)。才能が溢れすぎています!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/