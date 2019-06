欅坂46 平手友梨奈「年齢だけが全てじゃない」大人になるのが怖いリスナーへ

欅坂46の平手友梨奈が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。「誕生日が怖い」というリスナーのメッセージを紹介し、直接電話をかけて話を聞いてみました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! GIRLS LOCKS!」6月18日(火)放送分)【こんばんは。台湾に住んで15年目の平手さんのファンです。私は7月に17歳になります。ここだけの話、私は誕生日が少しだけ怖いんです。今は16歳ですが、永遠にSCHOOL OF LOCK! から逆電がかかってくるかもしれない年齢でいたいです。平手さんは誕生日が楽しいですか? 私は大人になっても忘れたくない気持ちが沢山あって、それをどうしたものかと考えています。「そんな生き方も悪くはないんじゃない?」って思える生き方(大人になる方法)に出会いたいなぁ~。(16歳女性)】平手:そうですね、誕生日……まぁ1回話してみましょうか。もしもーし!リスナー:もしもーし!平手:よろしくお願いします。今、台湾ってことですか?リスナー:はい、台湾にいます。平手:日本には来られたりするんですか?リスナー:年に2回くらい帰国します。平手:誕生日はいつですか?リスナー:7月3日です。平手:もうちょっとですね。1ヵ月もないか。メッセージに“誕生日が怖い”って書いてあったけど、それはどうして?リスナー:私の大人に対する考え方が欅坂と似てて……。欅の歌詞に『大人は信じてくれない』とか『大人たちに支配されるな』とかあるじゃないですか。私もそういうスタンスで生きてきたから、自分が大人になっていくことが怖いんです。ふとしたときに、数年前の自分の気持ちをどんどん忘れてることに気づいて悲しくなっちゃって……。平手:あぁ……。リスナー:こうやって忘れていくことで、大人になったときに10代の自分のことを理解できなくなっていたらどうしよう、って思って……誕生日が怖いです。平手:……そんな奥深いところまで考えていらっしゃったんですね。でも……時は止まらないからそうなっちゃうよね、年はとるし。リスナー:しょうがないんですよね。平手:でも……その気持ちを持ってれば、全然大丈夫だと思います。リスナー:そうですか?平手:うん。何歳から大人って言ったらいいかわからないし、18歳で大人っていう人もいれば、20歳で大人っていう人もいれば……。リスナー:はい。平手:私の周りの人は、年齢はそれこそ30歳とか大人だったりするけど、心はすごい子供な人が沢山いて……。そんな人たちに囲まれているから、すごく……なんだろう? いろんなことがやれているので。だから年齢だけが全てじゃないんだよ、っていうのは、ひとつ私から言えるかもしれません。リスナー:はい。平手:なんて言うんだろう……あんまり重たく考えすぎなくてもいいかもしれません。それこそ手紙に書いてあったように、「そんな生き方も悪くはないんじゃない?」 って。そんな感じで、もうちょっと軽く思ってもいいかもしれないなって思いました。リスナー:はい。ありがとうございます。平手:いや全然全然。なんか……こんな私ですみません(笑)。でも、楽しんでください、誕生日!リスナー:はい! 友梨奈ちゃんも楽しんでください!平手:はい!! ありがとうございます!電話を切った後に平手は、「自分が言ったアドバイスが、本当に正解かどうかは分からないし。だから最終的には真夜中ちゃんがいろんなものを見たり聞いたりしたものを吸収して、誕生日をたくさん迎えて欲しいと思っています」と話していました。なおこの放送は、新潟県で最大震度6強を観測した地震により電話のやり取りまでで中断されました。21日(金)に短縮版が改めて放送されたのですが、最後のコメントはそこから抜粋しています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/