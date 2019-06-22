コパ・アメリカ2019のグループステージ第2節が21日に終了した。
グループCの日本は第2節、ウルグアイと対戦。三好康児の2ゴールで、日本は強豪と2－2で引き分けた。同組のチリは、アレクシス・サンチェスの決勝ゴールでエクアドルに勝利を収めて2連勝。この結果、第2節終了時点で日本は3位に位置し、次節はエクアドルと対戦する。
グループAでは、ブラジルがベネズエラとスコアレスドローとなり、ペルーがボリビアに勝利した。ブラジルとペルーは勝ち点「4」で並んでいるが、得失点差でブラジルが首位をキープしている。
グループBは、コロンビアがカタールに勝利を収めて、今大会ここまで2連勝中。リオネル・メッシ率いるアルゼンチンはパラグアイと引き分けて、グループ最下位となっている。
また、各グループ上位2チームと3位の上位2チームの計8チームが決勝トーナメントに進出する。
■グループステージ第1節
▼6月15日
ブラジル 3－0 ボリビア（グループA）
▼6月16日
ベネズエラ 0－0 ペルー（グループA）
アルゼンチン 0－2 コロンビア（グループB）
▼6月17日
パラグアイ 2－2 カタール（グループB）
ウルグアイ 4－0 エクアドル（グループC）
▼6月18日
日本 0－4 チリ（グループC）
■グループステージ第2節
▼6月19日
ビリビア 1－3 ペルー（グループA）
ブラジル 0－0 ベネズエラ（グループA）
▼6月20日
コロンビア 1－0 カタール（グループB）
アルゼンチン 1－1 パラグアイ（グループB）
▼6月21日
ウルグアイ 2－2 日本（グループC）
▼6月22日
エクアドル 1－2 チリ（グループC）
■グループステージ第2節終了時点での順位
▼グループA
ブラジル（勝ち点4／得失点差3）
ペルー（勝ち点4／得失点差2）
ベネズエラ（勝ち点2／得失点差0）
ボリビア（勝ち点0／得失点差－5）
▼グループB
コロンビア（勝ち点6／得失点差3）
パラグアイ（勝ち点2／得失点差0）
カタール（勝ち点1／得失点差－1）
アルゼンチン（勝ち点1／得失点差－2）
▼グループC
チリ（勝ち点6／得失点差5）
ウルグアイ（勝ち点4／得失点差4）
日本（勝ち点1／得失点差－4）
エクアドル（勝ち点0／得失点差－5）
■グループステージ第3節
▼6月23日
ペルー vs ブラジル（グループA）
ボリビア vs ベネズエラ（グループA）
▼6月24日
カタール vs アルゼンチン（グループB）
コロンビア vs パラグアイ（グループB）
▼6月25日
チリ vs ウルグアイ（グループC）
エクアドル vs 日本（グループC）