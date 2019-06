コパ・アメリカ2019のグループステージ第2節が21日に終了した。

グループCの日本は第2節、ウルグアイと対戦。三好康児の2ゴールで、日本は強豪と2-2で引き分けた。同組のチリは、アレクシス・サンチェスの決勝ゴールでエクアドルに勝利を収めて2連勝。この結果、第2節終了時点で日本は3位に位置し、次節はエクアドルと対戦する。

グループAでは、ブラジルがベネズエラとスコアレスドローとなり、ペルーがボリビアに勝利した。ブラジルとペルーは勝ち点「4」で並んでいるが、得失点差でブラジルが首位をキープしている。

グループBは、コロンビアがカタールに勝利を収めて、今大会ここまで2連勝中。リオネル・メッシ率いるアルゼンチンはパラグアイと引き分けて、グループ最下位となっている。

また、各グループ上位2チームと3位の上位2チームの計8チームが決勝トーナメントに進出する。

■グループステージ第1節

▼6月15日

ブラジル 3-0 ボリビア(グループA)

▼6月16日

ベネズエラ 0-0 ペルー(グループA)

アルゼンチン 0-2 コロンビア(グループB)

▼6月17日

パラグアイ 2-2 カタール(グループB)

ウルグアイ 4-0 エクアドル(グループC)

▼6月18日

日本 0-4 チリ(グループC)

■グループステージ第2節

▼6月19日

ビリビア 1-3 ペルー(グループA)

ブラジル 0-0 ベネズエラ(グループA)

▼6月20日

コロンビア 1-0 カタール(グループB)

アルゼンチン 1-1 パラグアイ(グループB)

▼6月21日

ウルグアイ 2-2 日本(グループC)

▼6月22日

エクアドル 1-2 チリ(グループC)

■グループステージ第2節終了時点での順位

▼グループA

ブラジル(勝ち点4/得失点差3)

ペルー(勝ち点4/得失点差2)

ベネズエラ(勝ち点2/得失点差0)

ボリビア(勝ち点0/得失点差-5)

▼グループB

コロンビア(勝ち点6/得失点差3)

パラグアイ(勝ち点2/得失点差0)

カタール(勝ち点1/得失点差-1)

アルゼンチン(勝ち点1/得失点差-2)

▼グループC

チリ(勝ち点6/得失点差5)

ウルグアイ(勝ち点4/得失点差4)

日本(勝ち点1/得失点差-4)

エクアドル(勝ち点0/得失点差-5)

■グループステージ第3節

▼6月23日

ペルー vs ブラジル(グループA)

ボリビア vs ベネズエラ(グループA)

▼6月24日

カタール vs アルゼンチン(グループB)

コロンビア vs パラグアイ(グループB)

▼6月25日

チリ vs ウルグアイ(グループC)

エクアドル vs 日本(グループC)