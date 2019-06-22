コパアメリカ2019第2節が終了 [写真]＝Getty Images

　コパ・アメリカ2019のグループステージ第2節が21日に終了した。

　グループCの日本は第2節、ウルグアイと対戦。三好康児の2ゴールで、日本は強豪と2－2で引き分けた。同組のチリは、アレクシス・サンチェスの決勝ゴールでエクアドルに勝利を収めて2連勝。この結果、第2節終了時点で日本は3位に位置し、次節はエクアドルと対戦する。

　グループAでは、ブラジルがベネズエラとスコアレスドローとなり、ペルーがボリビアに勝利した。ブラジルとペルーは勝ち点「4」で並んでいるが、得失点差でブラジルが首位をキープしている。

　グループBは、コロンビアがカタールに勝利を収めて、今大会ここまで2連勝中。リオネル・メッシ率いるアルゼンチンはパラグアイと引き分けて、グループ最下位となっている。

　また、各グループ上位2チームと3位の上位2チームの計8チームが決勝トーナメントに進出する。

■グループステージ第1節
▼6月15日
　ブラジル　3－0　ボリビア（グループA）
▼6月16日
　ベネズエラ　0－0　ペルー（グループA）
　アルゼンチン　0－2　コロンビア（グループB）
▼6月17日
　パラグアイ　2－2　カタール（グループB）
　ウルグアイ　4－0　エクアドル（グループC）
▼6月18日
　日本　0－4　チリ（グループC）

■グループステージ第2節
▼6月19日
　ビリビア　1－3　ペルー（グループA）
　ブラジル　0－0　ベネズエラ（グループA）
▼6月20日
　コロンビア　1－0　カタール（グループB）
　アルゼンチン　1－1　パラグアイ（グループB）
▼6月21日
　ウルグアイ　2－2　日本（グループC）
▼6月22日
　エクアドル　1－2　チリ（グループC）

■グループステージ第2節終了時点での順位
▼グループA
　ブラジル（勝ち点4／得失点差3）
　ペルー（勝ち点4／得失点差2）
　ベネズエラ（勝ち点2／得失点差0）
　ボリビア（勝ち点0／得失点差－5）
▼グループB
　コロンビア（勝ち点6／得失点差3）
　パラグアイ（勝ち点2／得失点差0）
　カタール（勝ち点1／得失点差－1）
　アルゼンチン（勝ち点1／得失点差－2）
▼グループC
　チリ（勝ち点6／得失点差5）
　ウルグアイ（勝ち点4／得失点差4）
　日本（勝ち点1／得失点差－4）
　エクアドル（勝ち点0／得失点差－5）

■グループステージ第3節
▼6月23日
　ペルー　vs　ブラジル（グループA）
　ボリビア　vs　ベネズエラ（グループA）
▼6月24日
　カタール　vs　アルゼンチン（グループB）
　コロンビア　vs　パラグアイ（グループB）
▼6月25日
　チリ　vs　ウルグアイ（グループC）
　エクアドル　vs　日本（グループC）