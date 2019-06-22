コパ・アメリカ2019のグループステージ第2節が21日に終了した。

グループCの日本は第2節、ウルグアイと対戦。三好康児の2ゴールで、日本は強豪と2－2で引き分けた。同組のチリは、アレクシス・サンチェスの決勝ゴールでエクアドルに勝利を収めて2連勝。この結果、第2節終了時点で日本は3位に位置し、次節はエクアドルと対戦する。

グループAでは、ブラジルがベネズエラとスコアレスドローとなり、ペルーがボリビアに勝利した。ブラジルとペルーは勝ち点「4」で並んでいるが、得失点差でブラジルが首位をキープしている。

グループBは、コロンビアがカタールに勝利を収めて、今大会ここまで2連勝中。リオネル・メッシ率いるアルゼンチンはパラグアイと引き分けて、グループ最下位となっている。

また、各グループ上位2チームと3位の上位2チームの計8チームが決勝トーナメントに進出する。

■グループステージ第1節

▼6月15日

ブラジル 3－0 ボリビア（グループA）

▼6月16日

ベネズエラ 0－0 ペルー（グループA）

アルゼンチン 0－2 コロンビア（グループB）

▼6月17日

パラグアイ 2－2 カタール（グループB）

ウルグアイ 4－0 エクアドル（グループC）

▼6月18日

日本 0－4 チリ（グループC）

■グループステージ第2節

▼6月19日

ビリビア 1－3 ペルー（グループA）

ブラジル 0－0 ベネズエラ（グループA）

▼6月20日

コロンビア 1－0 カタール（グループB）

アルゼンチン 1－1 パラグアイ（グループB）

▼6月21日

ウルグアイ 2－2 日本（グループC）

▼6月22日

エクアドル 1－2 チリ（グループC）

■グループステージ第2節終了時点での順位

▼グループA

ブラジル（勝ち点4／得失点差3）

ペルー（勝ち点4／得失点差2）

ベネズエラ（勝ち点2／得失点差0）

ボリビア（勝ち点0／得失点差－5）

▼グループB

コロンビア（勝ち点6／得失点差3）

パラグアイ（勝ち点2／得失点差0）

カタール（勝ち点1／得失点差－1）

アルゼンチン（勝ち点1／得失点差－2）

▼グループC

チリ（勝ち点6／得失点差5）

ウルグアイ（勝ち点4／得失点差4）

日本（勝ち点1／得失点差－4）

エクアドル（勝ち点0／得失点差－5）

■グループステージ第3節

▼6月23日

ペルー vs ブラジル（グループA）

ボリビア vs ベネズエラ（グループA）

▼6月24日

カタール vs アルゼンチン（グループB）

コロンビア vs パラグアイ（グループB）

▼6月25日

チリ vs ウルグアイ（グループC）

エクアドル vs 日本（グループC）