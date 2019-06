4月7日、Zirco Tokyoにて2マンライブ「Kleissis Resonance~with サンドリオン~」が行われた。

前日に新作スマホゲーム「アルカ・ラスト 終わる世界と歌姫の果実」の発表会や、フジテレビのゲーム情報バラエティ「エイコー」の公開番組収録&ライブを行った声優ボーカルユニット「Kleissis(クレイ・シス)」(田中有紀、富田美憂、山田麻莉奈、髙橋麻里、山根綺、元吉有希子、金子有希)。

そして、スターダストプロモーション声優部所属の新人声優で作られたユニット「サンドリオン」(会沢紗弥、黒木ほの香、小峯愛未、小山百代、汐入あすか、成海瑠奈)。この2つのユニットが2マンライブという形で競演、それぞれの世界観を魅せつけた。

■熱さと楽しさ溢れるサンドリオンステージ

開演前には、Kleissisの田中と富田、サンドリオンの黒木と小峯の4人による影ナレで、会場を埋め尽くした観客たちのテンションをあげる。こういったことも、今回のライブならではの楽しさだ。

そして、まずはサンドリオンのステージ。1曲目「メグル・オモイ・メグル」で会場のボルテージを爆上げすると、メンバーも間奏で叫びをいれたりして気合充分。息のあった6人のパフォーマンス、個性溢れるソロパートなど熱いステージを繰り広げた。

続けて「Never give upをもう一度」。明るく元気に披露し、この瞬間を楽しんでいる様子がステージに溢れる。メンバー同士で顔を合わせてニッコリする場面もあって、見ている側も笑顔になっていた。

サンドリオンにとって初の対バンライブであるという、このステージ。自己紹介を挟み、「無重力ランデヴー」ではダンスの雰囲気も変わり、オシャレな世界観を表現。「Go!Action」は手拍子や歓声が響いて、会場中が盛り上がる。間奏で、合図に合わせて行うコールも楽しさ満点だ。

さらに、「Zodiac Sign」を披露。2ndミニアルバム「WANDERLAND」の中でも屈指の格好良さ全開の曲であり、熱さと激しさも加えてみんなを魅了していった。

「最高に熱いですね!」と汗びっしょりになりながら笑顔を浮かべる6人。成海から「Kleissisはお歌がすごく綺麗なので、いっぱい真似して、私達も成長できるようにたく学んでいこうと思います」と対バンライブで刺激を受けたことが語られる。そして、ラストは「タイムトラベル」で爽やかなハーモニーを響かせ、Kleissisのステージへと繋いだ。

■Kleissisはゲームの世界観や雰囲気を体現

サンドリオンの熱さを受け取りつつ、自分たちの世界観へと惹きこんだKleissisステージ。7人がポジションにつくと、まずは「決断のDivergence」を披露。歌声だけでなく、目線やちょっとした動きも雰囲気たっぷりで引き込まれる。

MCでは一転して、普段のにこやかな表情を浮かべるメンバー。昨日の発表会を受けて、自己紹介では「『アルカ・ラスト』○○役の~」と作品名を言っていたのも感慨深い。Kleissisもこのようなライブは初めてとのことで、いろいろと今後につなげていきたいと意気込みを口にしていた。

そして、『アルカ・ラスト』のオープニングテーマ「Ark of promise」へ。歌詞にはゲームに出てくるワードも散りばめられており、幻想的かつファンタジックな世界へと誘っていく。さらに、「逆さまの世界にて」でも聴くものはもちろん、自分たちもその世界に没入しているかのように歌い上げていった。

サンドリオンとのメンバーとのこれまでの関わりなどを語った後は、「贖いのアリア」を披露。しっとりしたメロディやちょっとした静寂にも意味を感じさせられるようで、ふいに見せる微笑みもグッとくる。さらに、「Another Sky Resonance」ではサビ前で溜めて爆発する感じも印象的だった。

ちなみに、これらの楽曲は『アルカ・ラスト』に登場する世界のストーリーイメージソングとのことで、メンバーが演じる7人の歌姫がそれぞれの世界を担当している(世界によっては2人担当することもある)。演じるようで深みを感じるパフォーマンスは、今後ゲームと合わせて楽しんでいきたいところだ。

Kleissisステージのラストは1stシングルより「Kleissis Chaos」。最後まで自分たちの世界をしっかり表現して、会場を包み込んでいた。

お互いのステージが終わり、改めてサンドリオンも登場。それぞれのユニットを代表して小山と田中が感想を述べる。そしてもちろん、ここで終わりではなく、最後の最後はコラボステージとして「Another Sky Resonance」を披露。

ステージ狭しと集結した13人。パート分けでは「田中と小峯」「髙橋と成海」といったように、テーマカラーが同じメンバーが一緒に歌う場面もあり、ユニット同士のコラボらしい楽しさだ。

それぞれのステージではお互いの世界観を遺憾なく発揮したKleissisとサンドリオン。それが合わさることにより、また違った色と魅力を発揮してライブは終了。ライブ後には特典会やお渡し会を行い、みんなとの交流を楽しんでいた。

「Kleissis Resonance~with サンドリオン~」

セットリスト

<サンドリオン>

01. メグル・オモイ・メグル

02. Never give upをもう一度

03. 無重力ランデヴー

04. Go!Action

05. Zodiac Sign

06. タイムトラベル

<Kleissis>

01. 決断のDivergence

02. Ark of promise

03. 逆さまの世界にて

04. 贖いのアリア

05. Another Sky Resonance

06. Kleissis Chaos

<Kleissis・サンドリオン>

01. Another Sky Resonance