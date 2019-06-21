稲垣理一郎、Boichi原作によるTVアニメ「Dr.STONE」の本PV第1弾が公開された。

7月5日よりTOKYO MXほかにて順次放送がスタートする「Dr.STONE」は、全人類が石化するという謎の現象が起きてから数千年後の世界を舞台にしたSFサバイバル。約2分間にわたる最新PVでは、突如として全人類が石化する瞬間、小林裕介演じる千空と古川慎演じる大樹が3700年後の未来で蘇った姿などが収められ、オープニングテーマであるBURNOUT SYNDROMESの「Good Morning World!」もお披露目された。またアニメ映像では初公開となるキャラクターも登場している。

TVアニメ「Dr.STONE」

放送情報

TOKYO MX：2019年7月5日（金）より毎週金曜日22:00～

KBS京都：2019年7月5日（金）より毎週金曜日22:30～

サンテレビ：2019年7月5日（金）より毎週金曜日23:30～

BS11：2019年7月5日（金）より毎週金曜日23:30～

TVQ九州放送：2019年7月8日（月）より毎週月曜日26:00～

テレビ愛知：2019年7月8日（月）より毎週月曜日26:05～

TBC東北放送：2019年7月8日（月）より毎週月曜日26:10～

テレビ北海道：2019年7月9日（火）より毎週火曜日26:35～

配信情報

dアニメストア：2019年7月5日（金）より毎週金曜日24:00

ほか各種見放題サービス、都度課金サービスにて順次配信開始

スタッフ

原作：稲垣理一郎・Boichi（集英社「週刊少年ジャンプ」連載）

監督：飯野慎也

シリーズ構成・脚本：木戸雄一郎

キャラクターデザイン：岩佐裕子

音楽：加藤達也、堤博明、YUKI KANESAKA

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

キャスト

千空：小林裕介

大木大樹：古川慎

小川杠：市ノ瀬加那

獅子王司：中村悠一

クロム：佐藤元

コハク：沼倉愛美

金狼：前野智昭

銀狼：村瀬歩

ルリ：上田麗奈

スイカ：高橋花林

あさぎりゲン：河西健吾

カセキ：麦人

(c)米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会