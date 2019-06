カサビアンのサージ、ソロ・デビューアルバム『ザ・S.L.P』を8月30日にリリース

カサビアンのギタリスト/ヴォーカリストとして知られるサージ・ピッツォーノが、ソロ・プロジェクト「ザ・S.L.P.」としてデビューアルバム『ザ・S.L.P』を8月30日にリリースすることが決定。合わせて、新曲「ノーバディー・エルス」の配信がスタートしている。



カサビアンではほぼ全曲の作詞・作曲・プロデュースを担当しているサージ。バンドとしては、2017年5月にリリースした6thアルバム『フォー・クライング・アウト・ラウド』以降楽曲をリリースしていなかったが、今年5月にサイド・プロジェクト=ザ・S.L.P.の始動を発表。同時にリリースされたカオティックなダンス・ロック・チューン「フェイバリッツ feat. リトル・シムズ」は、出会い系アプリで出会った相手との初めてのデート中に、頭を駆け巡るリアルな思いをシニカルに語った、サージのキャラクターが全面に出ているユーモラスな歌詞も注目を集めた。







本日解禁された「ノーバディー・エルス」は、「フェイバリッツ」とは対照的にミッドテンポでフィールグッドなハウス調のトラックに仕上がっており、ソングライター/プロデューサーとしてのサージの冒険心が垣間見れる1曲。8月30日にリリースされるフル・アルバムは、ヒップ・ホップ、サイケデリック・ファンク、ニュー・ウェーヴなど、様々なサウンドからのインスピレーションを取り入れた内容になるとのことで、トラックリストによると英ノーサンプトン出身のラッパーであるスロータイもフィーチャーされているようだ。









<リリース情報>







ザ・S.L.P.

『The S.L.P.』

配信アルバム/輸入盤

発売日:2019年8月30日(金)

※国内盤の詳細は後日発表予定



=収録曲=

1. Meanwhile... In Genova | ミーンホワイル…イン・ジェノヴァ

2. Lockdown | ロックダウン

3. ((trance)) | ((トランス))

4. The Wu | ザ・ウー

5. Soldiers 00018 | ソルジャーズ・00018

6. Meanwhile... At The Welcome Break feat. Slowthai | ミーンホワイル…アット・ザ・ウェルカム・ブレイク feat. スロータイ

7. Nobody Else | ノーバディー・エルス

8. Favourites (featuring Little Simz) | フェイバリッツ feat. リトル・シムズ

9. Kvng Fv | カン・フー

10. Youngest Gary | ヤンゲスト・ゲアリー

11. Meanwhile… In the Silent Nowhere | ミーンホワイル…イン・ザ・サイレント・ノーウェア