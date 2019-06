エド・シーラン、ニューアルバムの国内盤CDで『猫村さん』とコラボ

7月12日にニューアルバム『No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』をリリースするエド・シーランが、日本国内盤CDの特典として漫画家のほしよりこと再びコラボすることが明らかになった。



すべての楽曲が豪華アーティストとのコラボになっている今作。かねてから公開されていたジャスティン・ビーバーに加え、ブルーノ・マーズ、カーディ・B、カミラ・カべロ、カリード、エミネム、トラヴィス・スコットといった、エドがお気に入りの総勢22人の参加アーティストがアナウンスされると大きな反響を呼んだ。







今回、このコラボ・アルバムの国内盤CDの特典として、日本でも独自のコラボが決定した。2017年の前作『÷(ディバイド)』収録曲「スーパーマーケット・フラワーズ」の日本版アニメーション・ビデオを手がけた、手塚治虫文化賞マンガ大賞受賞作家である漫画家のほしよりこが、今回新たにイラストを描きおろし。その特典ステッカーが付属するという。







イラストでは、エド・シーランと共にアルバムのタイトルにかけて6匹の猫が登場。さらにこの6匹の猫の中には、累計320万部を超えるほしよりこの代表作『きょうの猫村さん』シリーズの主人公、猫村さんの姿も。猫好き&親日家のエドらしいコラボ・ステッカーに仕上がっている。





<リリース情報>







エド・シーラン

『No.6 Collaborations Project / No.6 コラボレーションズ・プロジェクト』

発売日:2019年7月12日(金)

品番:WPCR-18252



=収録曲=

1. ビューティフル・ピープル feat. カリード

2. サウス・オブ・ザ・ボーダー feat. カミラ・カベロ & カーディ・B

3. クロス・ミー feat. チャンス・ザ・ラッパー & PnBロック

4. テイク・ミー・バック・トゥ・ロンドン feat. ストームジー

5. ベスト・パート・オブ・ミー feat. イエバ

6. アイ・ドント・ケア with ジャスティン・ビーバー

7. アンチソーシャル with トラヴィス・スコット

8. リメンバー・ザ・ネーム feat. エミネム & 50 セント

9. フィールズ feat. ヤング・サグ & J・ハス

10. プット・イット・オール・オン・ミー feat. エラ・メイ

11. ナッシング・オン・ユー feat. パウロ・ロンドラ & デイヴ

12. アイ・ドント・ウォント・ユア・マネー feat. H.E.R.

13. 1000 ナイツ feat. ミーク・ミル & エイ・ブギー・ウィット・ダ・フーディ

14. ウェイ・トゥ・ブレイク・マイ・ハート feat. スクリレックス

15. ブロウ with ブルーノ・マーズ & クリス・ステイプルトン