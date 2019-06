EASTOKLAB が15歳女子の恋にアドバイス

EASTOKLABの日置逸人さん(Vo/Syn/Gt)が、6月19日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いた恋愛に関するお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを送りました。――リスナー(15歳・女性)のお悩み好きな人に2日連続でラインを送るのって迷惑かな……?考えすぎ?どうやったらラインって続けられるの?――このリスナーのために、日置さんが選んだ楽曲は「Fireworks」です。自分を含め、誰にでも悩んでいる時期っていうのはあると思うんですけど、この曲は自分にとって結構前向きなパワーの強い曲になっているので、そういう前向きなパワーを与えられる1曲になったら良いかなと思って『Fireworks』を選びました。『Fireworks』というのは“花火”という意味なんですけど、もうちょっとしたら夏休みも始まってくると思うので、例えば「一緒に花火でも見に行かない?」みたいな感じでデートに誘ってみたら良いのかなと思います。歌詞に「耳鳴りの音 消えないで欲しい」という一節があるんですけど、一緒に素敵なモノを好きな人と見たりするのって凄く記憶に残るし大切な思い出になると思います。この『Fireworks』を聴いて、ラインを続けてデートに誘ってみてください!【EASTOKLAB - Fireworks (MV)】今回、リスナーに贈られた楽曲「Fireworks」は、6月5日リリースのデビューミニアルバムアルバム『EASTOKLAB』に収録されています。またMAN WITH A MISSIONは、5月29日にニューシングル「Remember Me」をリリース。詳細はオフィシャルサイト(https://eastoklab.tumblr.com/)まで。番組では松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーの恋愛に関するお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda10/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:とーやま校長、あしざわ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55・金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ http://www.tfm.co.jp/lock/