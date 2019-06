結成30周年のZEPPET STOREが9月より全国ツアー「ZEPPET STORE 30th Anniversary Tour TRANSMOVED」を開催する。

このツアーは7月16日に発売される既発曲をアレンジしたアルバム「TRANSFORMED」「REMOVED」を携えて行われるもの。ZEPPET STOREは9月21日の宮城・enn 3rd公演から11月1日の東京・下北沢GARDEN公演まで全国5都市を回る。1日2回公演となる9月22日の福島・clubSONICiwakiの昼公演、10月27日の愛知・sunset BLUEでの昼夜2公演はアコースティックライブとなる。

また7月14日に東京・下北沢440、翌15日に東京・CHELSEA HOTELで行われる自主企画「ROOM 716」の会場にて先行販売される「TRANSFORMED」「REMOVED」のジャケット写真、楽曲の収録順が発表された。ジャケットは木村世治(Vo, G)によるアートワークが採用されている。

ROOM 716 vol.6

2019年7月14日(日)東京都 下北沢440

ROOM 716 vol.7

2019年7月15日(月・祝)東京都 CHELSEA HOTEL

ZEPPET STORE 30th Anniversary Tour TRANSMOVED

2019年9月21日(土)宮城県 enn 3rd

2019年9月22日(日)福島県 clubSONICiwaki

2019年10月25日(金)大阪府 LIVE SQUARE 2nd LINE

2019年10月26日(土)愛知県 CLUB UPSET

2019年10月27日(日)愛知県 sunset BLUE

2019年11月1日(金)東京都 下北沢GARDEN

ZEPPET STORE「TRANSFORMED」収録曲

01. ANOTHER STORY(from CLUTCH)

02. CROSS(from BRIDGE)

03. ANGEL WILL COME(from 716)

04. 声(from CUE)

05. CRACKED VELVET(from BLACK BERRY BED)

06. TIGHTROPE(from DINO)

07. between the sheets(from Swing,Slide,Sandpit)

ZEPPET STORE「REMOVED」収録曲

01. ROSE(from CLUTCH)

02. IF YOU WANT ME(from Single)

03. もっともっと(from CLUTCH)

04. DISTANCE(from GOOSEFLESH)

05. 遠くまで(from CLUTCH)

06. NOTHING(from SHAPE 5)

07. GOLDEN HILL(from SLICK)