篠原健太原作によるTVアニメ「彼方のアストラ」のPV第2弾、番宣CMが公開された。
「彼方のアストラ」は、宇宙への渡航が当たり前になった近未来が舞台のSFサバイバルもの。学校行事の一環としてとある惑星にキャンプに訪れたはずが、謎の球体に飲み込まれ気付くと宇宙の彼方で遭難してしまった少年少女の、故郷に戻るための旅を描く。アニメは7月3日よりAT-X、TOKYO MX、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、BS11にて放送。PV第2弾では細谷佳正演じるカナタ・ホシジマ、水瀬いのり演じるアリエス・スプリング、武内駿輔演じるザック・ウォーカーらメインキャラクターの姿がお披露目され、nonocが歌うオープニングテーマ「star*frost」も聴くことができる。
TVアニメ「彼方のアストラ」
放送情報
AT-X：2019年7月3日（水）より毎週水曜日21:00～ ※リピート放送あり
TOKYO MX：2019年7月3日（水）より毎週水曜日25:05～
テレビ愛知：2019年7月3日（水）より毎週水曜日26:35～
KBS京都：2019年7月3日（水）より毎週水曜日25:05～
サンテレビ：2019年7月3日（水）より毎週水曜日25:30～
BS11：2019年7月3日（水）より毎週水曜日25:30～
配信情報
dアニメストア：2019年7月3日（水）より毎週水曜日21:30配信
Amazon Prime Video：2019年7月3日（水）より毎週水曜日21:30配信
GYAO!：2019年7月6日（土）より毎週土曜日21:30配信
ほか配信サイトでも配信予定
スタッフ
原作：篠原健太（集英社ジャンプコミックス刊）
監督：安藤正臣
シリーズ構成：海法紀光
キャラクターデザイン：黒澤桂子
メイン総作画監督：黒澤桂子
サブ総作画監督：山本由美子
音楽：横山克、信澤宣明
アニメーション制作：Lerche
キャスト
カナタ・ホシジマ：細谷佳正
アリエス・スプリング：水瀬いのり
ザック・ウォーカー：武内駿輔
キトリー・ラファエリ：黒沢ともよ
フニシア・ラファエリ：木野日菜
ルカ・エスポジト：松田利冴
ウルガー・ツヴァイク：内山昂輝
ユンファ・ルー：早見沙織
シャルス・ラクロワ：島崎信長
(c)篠原健太／集英社・彼方のアストラ製作委員会 (c)Shinohara Kenta/Shueisha, ASTRA LOST IN SPACE COMMITTEE