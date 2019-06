トム・ヨーク、最新アルバム『ANIMA』のリリースを発表

トム・ヨークが、最新ソロ・アルバム『ANIMA』のリリースを発表した。ソロ名義のスタジオ作品としては、デビュー・アルバム『The Eraser』、『Tomorrows Modern Boxes』に続く3枚目のアルバムとなる。



『ANIMA』は6月27日午前8時1分に、ダウンロード/ストリーミングで配信開始するほか、国内盤CDは世界に先駆けて7月17日にリリースされる。また6月27日のアルバム解禁に合わせて、”ワンリーラー(one-reeler)”が公開される。ワンリーラーとはフィルム1巻き分の12分に満たない短編映画のことで、アルバムと同じタイトルを冠した「ANIMA」は、日本時間6月27日16時にNetflixで限定公開される。このワンリーラーには、アルバム『ANIMA』の収録曲3曲が使用され、監督はトム・ヨーク及びレディオヘッドとの縁が深いポール・トーマス・アンダーソンが手掛けている。





トム・ヨーク(Photo by Alex Lake)



最新作『ANIMA』は全曲トムが作曲を手掛け、長年レディオヘッドやトムの作品に携わってきたナイジェル・ゴドリッチがプロデューサーを務めている。今やステージでも良き相方となった二人と、映像作家タリク・バリと共にアトムス・フォー・ピースの『Amok』以降展開・成長させてきたオーディオ・ヴィジュアル型のライブ・ショウに端を発した制作プロセスを経て完成した。その他、レディオヘッドのドラマー、フィル・セルウェイや、アトムス・フォー・ピースのドラマー、ジョーイ・ワロンカーも参加。ゴドリッチ同様、レディオヘッドやトム・ヨーク作品でおなじみのスタンリー・ドンウッドとドクター・チョックがアートワークを手がけている。



国内盤CDは、高音質で楽しめるUHQCD (Ultimate High Quality CD) 仕様。歌詞対訳と解説書、そして3枚の限定アートカードが封入される。アナログ盤には、ボーナストラックを1曲追加収録し、通常の2枚組ブラック盤と、限定の2枚組オレンジ盤でリリースされる。国内盤CDを購入すると、タワーレコードでは缶バッチ、HMV、diskunion、TSUTAYA、その他法人、BEATINK.COMではオリジナル・ステッカー、amazonではマグネットを先着でプレゼント。



なおトム・ヨークは、「Tomorrows Modern Boxes」名義でフジロック2019への出演が決定している。











トム・ヨーク

『ANIMA』

2019年7月17日リリース



国内盤CD XL987CDJP ¥2,500+税

高音質UHQCD/限定アートカード3枚、歌詞、解説封入



=収録曲=

1. Traffic

2. Last I heard (…He Was Circling the Drain)

3. Twist

4. Dawn Chorus

5. I Am a Very Rude Person

6. Not the News

7. The Axe

8. Impossible Knots

9. Runwayaway





FUJI ROCK FESTIVAL19

期間:2019年7月26日(金)27日(土)28日(日)

会場:新潟県 湯沢町 苗場スキー場



オフィシャルサイト:

http://www.fujirockfestival.com